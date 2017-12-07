Реставрация известнякового обелиска в Гатчине преподнесла много трудностей и сюрпризов

В Ленобласти завершается реставрация обелиска XVIII века. Сроки восстановительных работ пришлось переносить.

32-метровый монумент, облицованный пудостским камнем, построили в 1793 году. Потом стела пережила удар молнии, основательную реставрацию и разрушение во время Великой Отечественной войны.



Когда в 2015 году специалисты приступили к очередной реставрации, почти сразу стало понятно: стелу придется разбирать, ведь большинство камней превратились в труху.



Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, реконструкцию Коннетабля должны были завершить еще летом 2017-го. Однако работы пришлось приостановить. Карьер, в котором добывали камень для обелиска, затопило, и брать материал стало негде.



Альтернативы Борницкому карьеру, что в Гатчинском районе, нет. Для реставрации обелиска нужны блоки больших размеров. Поэтому летом в самое благоприятное для таких работ время на объекте было затишье. Однако полтора месяца назад был найден новый способ добычи.



Сегодня на предприятии по изготовлению деталей для обелиска пилят не покладая рук. С огромных блоков — каждый весит примерно 300–400 килограммов — убирают сначала лишнее. А потом буквально выкраивают параллелепипед нужных размеров. На одно изделие уходит примерно 40 минут.



Работы на объекте возобновились три недели назад. Теперь приходится трудиться, учитывая капризы погоды. На территории установили тепловые пушки. В парнике сушатся камни, на которых иногда уже появляется слой льда.



Каждый камень пронумерован и имеет свой размер. Отверстия для крепления вырезают тут же вручную. И это, конечно, не ускоряет работу. Коннетабль состоит из 88 рядов. Каждый четный ряд — это четыре камня, нечетный — девять. Сейчас специалисты укладывают 65-й и надеются к Новому году добраться до самой вершины.