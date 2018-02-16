В РФС раскрыли результаты допинг-проб футболистов чемпионата России

В РФС рассказали о сотрудничестве с антидопинговым комитетом ФИФА и призвали прекратить спекуляции в СМИ.
В Российском футбольном союзе сообщили, что в связи с появлением информации о допинговых расследованиях ФИФА запросили у РУСАДА данные о пробах футболистов, выступавших в чемпионатах России с 2012-го по 2015-й. Все они оказались чистыми.
Также РФС подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с ФИФА, а также своевременно и в полном объеме предоставляют всю необходимую информацию. Кроме того, в РФС выразили надежду на то, что конструктивное взаимодействие с антидопинговым комитетом ФИФА «позволит прекратить спекуляции в ряде зарубежных СМИ».
Ранее в ФИФА сообщили, что внимательно следят за соблюдением антидопинговых правил, подчеркнув, что санкции нельзя применять только на основе простых подозрений. Что же касается двух футболисток в возрасте до 20 лет, имена которых были упомянуты в скандальном докладе Макларена, то они были наказаны российскими органами еще до публикации доклада. Иных случаев нарушения антидопинговых правил на настоящий момент выявлено не было.
Отметим, что в докладе Макларена, основанном на заявлениях экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова, говорилось о 34 российских футболистах, которые могли принимать запрещенные препараты. Однако в ФИФА сообщили, что не обнаружили каких-либо фактов нарушения антидопинговых правил, кроме случая двух юных футболисток, которые уже были наказаны.
Также РФС подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с ФИФА, а также своевременно и в полном объеме предоставляют всю необходимую информацию. Кроме того, в РФС выразили надежду на то, что конструктивное взаимодействие с антидопинговым комитетом ФИФА «позволит прекратить спекуляции в ряде зарубежных СМИ».
Ранее в ФИФА сообщили, что внимательно следят за соблюдением антидопинговых правил, подчеркнув, что санкции нельзя применять только на основе простых подозрений. Что же касается двух футболисток в возрасте до 20 лет, имена которых были упомянуты в скандальном докладе Макларена, то они были наказаны российскими органами еще до публикации доклада. Иных случаев нарушения антидопинговых правил на настоящий момент выявлено не было.
Отметим, что в докладе Макларена, основанном на заявлениях экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова, говорилось о 34 российских футболистах, которые могли принимать запрещенные препараты. Однако в ФИФА сообщили, что не обнаружили каких-либо фактов нарушения антидопинговых правил, кроме случая двух юных футболисток, которые уже были наказаны.
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