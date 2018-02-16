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    В РФС раскрыли результаты допинг-проб футболистов чемпионата России

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    • Фото: Reuters © 2018, Christinne Muschi
    В РФС раскрыли результаты <nobr>допинг-проб</nobr> футболистов чемпионата России

    В РФС раскрыли результаты допинг-проб футболистов чемпионата России

    В РФС раскрыли результаты <nobr>допинг-проб</nobr> футболистов чемпионата России
  • Фото: Reuters © 2018, Christinne Muschi

    • В РФС рассказали о сотрудничестве с антидопинговым комитетом ФИФА и призвали прекратить спекуляции в СМИ.

    В Российском футбольном союзе сообщили, что в связи с появлением информации о допинговых расследованиях ФИФА запросили у РУСАДА данные о пробах футболистов, выступавших в чемпионатах России с 2012-го по 2015-й. Все они оказались чистыми.

    Также РФС подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с ФИФА, а также своевременно и в полном объеме предоставляют всю необходимую информацию. Кроме того, в РФС выразили надежду на то, что конструктивное взаимодействие с антидопинговым комитетом ФИФА «позволит прекратить спекуляции в ряде зарубежных СМИ».

    Ранее в ФИФА сообщили, что внимательно следят за соблюдением антидопинговых правил, подчеркнув, что санкции нельзя применять только на основе простых подозрений. Что же касается двух футболисток в возрасте до 20 лет, имена которых были упомянуты в скандальном докладе Макларена, то они были наказаны российскими органами еще до публикации доклада. Иных случаев нарушения антидопинговых правил на настоящий момент выявлено не было.

    смотретьFIFA получила новые данные из московской лаборатории о российских футболистах
    FIFA получила новые данные из московской лаборатории о российских футболистах
    Отметим, что в докладе Макларена, основанном на заявлениях экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова, говорилось о 34 российских футболистах, которые могли принимать запрещенные препараты. Однако в ФИФА сообщили, что не обнаружили каких-либо фактов нарушения антидопинговых правил, кроме случая двух юных футболисток, которые уже были наказаны.

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