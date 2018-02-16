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    Четверть века со страной: «Газпром» отмечает юбилей. газ, Газпром, компании, Путин, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧетверть века со страной: «Газпром» отмечает юбилей

    Четверть века со страной: «Газпром» отмечает юбилей

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    Четверть века со страной: «Газпром» отмечает юбилей

    Четверть века со страной: «Газпром» отмечает юбилей

    Четверть века со страной: «Газпром» отмечает юбилей

      Российский газ на мировом рынке пользуется все большим спросом. Его экспорт за последние три года вырос практически на треть.

      А в прошлом году по объему поставок «Газпром» побил исторический рекорд. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказал сегодня Алексей Миллер.

      Президент, в свою очередь, отметил важнейшую роль «Газпрома» для российской экономики и поздравил компанию с юбилеем.

      Четверть века назад государственный концерн был преобразован в российское акционерное общество. За это время компания выбилась в лидеры на мировом энергетическом рынке.

      А в Кремле сегодня вечером состоялся концерт в честь 25-летия «Газпрома». Открыла его звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов.

      Подробнее о юбилее «Газпрома» — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

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