Четверть века со страной: «Газпром» отмечает юбилей

Российский газ на мировом рынке пользуется все большим спросом. Его экспорт за последние три года вырос практически на треть.
А в прошлом году по объему поставок «Газпром» побил исторический рекорд. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказал сегодня Алексей Миллер.
Президент, в свою очередь, отметил важнейшую роль «Газпрома» для российской экономики и поздравил компанию с юбилеем.
Четверть века назад государственный концерн был преобразован в российское акционерное общество. За это время компания выбилась в лидеры на мировом энергетическом рынке.
А в Кремле сегодня вечером состоялся концерт в честь 25-летия «Газпрома». Открыла его звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов.
Подробнее о юбилее «Газпрома» — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Президент, в свою очередь, отметил важнейшую роль «Газпрома» для российской экономики и поздравил компанию с юбилеем.
Четверть века назад государственный концерн был преобразован в российское акционерное общество. За это время компания выбилась в лидеры на мировом энергетическом рынке.
А в Кремле сегодня вечером состоялся концерт в честь 25-летия «Газпрома». Открыла его звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов.
Подробнее о юбилее «Газпрома» — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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