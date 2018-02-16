Путин на встрече с Миллером поздравил «Газпром» с 25-летием

Владимир Путин сегодня провёл рабочую встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.
Президент поздравил огромный коллектив «Газпрома» с 25-летием. Четверть века назад — 17 февраля 1993 года — государственный концерн постановлением правительства был преобразован в российское акционерное общество.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы с вами хорошо помним, был момент, когда государство практически утратило контроль над данной компанией, а она без преувеличения является системообразующей для экономики. На протяжении очень многих лет, когда в 1990-х — начале 2000-х гг экономика страны находилась в сложном положении, она в значительной степени держалась именно на „Газпроме“, поскольку компания выдавала необходимый объем для поддержания нужных режимов и в электроэнергетике, в тепловой генерации, и делала это по ценам и тарифам явно ниже рыночных».
Президент обратил внимание, что за все эти годы газовая компания расширила свои возможности.
Владимир Путин: «Сейчас „Газпром“ работает на 151 месторождении, я сомневаюсь, чтобы какая-то другая компания в мире так широко раскинула свои сети, в хорошем смысле этого слова».
Алексей Миллер проинформировал президента о результатах работы «Газпрома». Компания располагает самыми крупными запасами газа в мире, при этом, подчеркнул Милллер, «Газпром» последовательно наращивает свой ресурсный потенциал, благодаря тому, что с 2005 года объем прироста запасов компании выше ежегодной добычи объемов газа. Также Миллер рассказал о новых центрах газодобычи в Арктике, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Отдельно глава компании остановился на программе газификации.
Также Путин в режиме телемоста ознакомился со спортивными обьектами, построенными в рамках социальной программы «Газпром — детям». В режиме пресс-конференции он связался с Комсомольском-на-Амуре, Курском, поселком Кантемировка Воронежской области и поселком Суземка на Брянщине.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы с вами хорошо помним, был момент, когда государство практически утратило контроль над данной компанией, а она без преувеличения является системообразующей для экономики. На протяжении очень многих лет, когда в 1990-х — начале 2000-х гг экономика страны находилась в сложном положении, она в значительной степени держалась именно на „Газпроме“, поскольку компания выдавала необходимый объем для поддержания нужных режимов и в электроэнергетике, в тепловой генерации, и делала это по ценам и тарифам явно ниже рыночных».
Президент обратил внимание, что за все эти годы газовая компания расширила свои возможности.
Владимир Путин: «Сейчас „Газпром“ работает на 151 месторождении, я сомневаюсь, чтобы какая-то другая компания в мире так широко раскинула свои сети, в хорошем смысле этого слова».
Алексей Миллер проинформировал президента о результатах работы «Газпрома». Компания располагает самыми крупными запасами газа в мире, при этом, подчеркнул Милллер, «Газпром» последовательно наращивает свой ресурсный потенциал, благодаря тому, что с 2005 года объем прироста запасов компании выше ежегодной добычи объемов газа. Также Миллер рассказал о новых центрах газодобычи в Арктике, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Отдельно глава компании остановился на программе газификации.
Также Путин в режиме телемоста ознакомился со спортивными обьектами, построенными в рамках социальной программы «Газпром — детям». В режиме пресс-конференции он связался с Комсомольском-на-Амуре, Курском, поселком Кантемировка Воронежской области и поселком Суземка на Брянщине.
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