Дженнифер Энистон разводится после двух лет брака

Сегодня стало известно о новом звездном разводе в Голливуде.
Дженнифер Энистон и ее муж, актер и сценарист Джастин Теру, объявили, что расстаются спустя всего 2,5 года после свадьбы.
«Мы лучшие друзья, которые решили, что их пути должны разойтись, но мы хотим продолжить нашу бережно хранимую дружбу», — цитирует заявление актеров американский портал TMZ. Отмечается, что решение о разрыве было «взаимно и полюбовно принято» в конце прошлого года.
Первые слухи о том, что у звездной пары не все гладко, появились еще год назад. По сообщениям ряда СМИ, причиной разлада стала переписка Джастина с 28-летней актрисой Эмили Мид. Сама Дженнифер после этого возобновила общение с бывшим мужем Брэдом Питтом.
Энистон и Теру обручились в 2012-м спустя семь лет после того, как она развелась с Питтом, а поженились в 2015-м.
«Мы лучшие друзья, которые решили, что их пути должны разойтись, но мы хотим продолжить нашу бережно хранимую дружбу», — цитирует заявление актеров американский портал TMZ. Отмечается, что решение о разрыве было «взаимно и полюбовно принято» в конце прошлого года.
Первые слухи о том, что у звездной пары не все гладко, появились еще год назад. По сообщениям ряда СМИ, причиной разлада стала переписка Джастина с 28-летней актрисой Эмили Мид. Сама Дженнифер после этого возобновила общение с бывшим мужем Брэдом Питтом.
Энистон и Теру обручились в 2012-м спустя семь лет после того, как она развелась с Питтом, а поженились в 2015-м.
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