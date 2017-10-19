Невский
ТВ-Эфир
Невский

    СМИ: Брэд Питт нашел Джоли молодую замену

    комментировать
    • Фото: Mike Blake / Reuters, ella_purnell / instagram.com
    СМИ: Брэд Питт нашел Джоли молодую замену

    СМИ: Брэд Питт нашел Джоли молодую замену

    СМИ: Брэд Питт нашел Джоли молодую замену
  • Фото: Mike Blake / Reuters, ella_purnell / instagram.com

    • Западные таблоиды сообщают о романе Брэда Питта с 21-летней британской актрисой Эллой Пернелл.

    СМИ утверждают, что Брэд Питт с энтузиазмом отнесся к возможности совместной работы с Пернелл, которая младше его на 32 года, над сериалом «Сладкая горечь». Теперь артисты проводят много времени вместе.

    При этом, сообщает In Touch со ссылкой на источник, Анджелина Джоли скептически отнеслась к роману бывшего мужа, в том числе из-за большой разницы в возрасте. Также журналисты обращают внимание на внешнее сходство Джоли и Пернелл.

    Apples are overrated

    Публикация от Ella Purnell (@ella_purnell)


    Надо сказать, что Пернелл ранее работала вместе с Анджелиной Джоли. В фильме «Малефисента» британка сыграла роль героини Джоли в юности.

    смотреть«Всё стало плохо»: Джоли и Питт рассказали о жизни после развода
    «Всё стало плохо»: Джоли и Питт рассказали о жизни после развода
    Напомним, о расставании знаменитой голливудской пары стало известно в сентябре 2016 года. Джоли решила расторгнуть брак, сославшись на «непримиримые разногласия между супругами». Развод самой известной голливудской пары оброс массой слухов.

    Отмечалось, что Питт тяжело переживает расставание с Джоли и решил изменить свою жизнь. В частности, сообщалось, что актер проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru