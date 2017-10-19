СМИ: Брэд Питт нашел Джоли молодую замену

Западные таблоиды сообщают о романе Брэда Питта с
21-летней британской актрисой Эллой Пернелл.
СМИ утверждают, что Брэд Питт с энтузиазмом отнесся к возможности совместной работы с Пернелл, которая младше его на 32 года, над сериалом «Сладкая горечь». Теперь артисты проводят много времени вместе.
При этом, сообщает In Touch со ссылкой на источник, Анджелина Джоли скептически отнеслась к роману бывшего мужа, в том числе из-за большой разницы в возрасте. Также журналисты обращают внимание на внешнее сходство Джоли и Пернелл.
Надо сказать, что Пернелл ранее работала вместе с Анджелиной Джоли. В фильме «Малефисента» британка сыграла роль героини Джоли в юности.
Напомним, о расставании знаменитой голливудской пары стало известно в сентябре 2016 года. Джоли решила расторгнуть брак, сославшись на «непримиримые разногласия между супругами». Развод самой известной голливудской пары оброс массой слухов.
Отмечалось, что Питт тяжело переживает расставание с Джоли и решил изменить свою жизнь. В частности, сообщалось, что актер проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.
При этом, сообщает In Touch со ссылкой на источник, Анджелина Джоли скептически отнеслась к роману бывшего мужа, в том числе из-за большой разницы в возрасте. Также журналисты обращают внимание на внешнее сходство Джоли и Пернелл.
Надо сказать, что Пернелл ранее работала вместе с Анджелиной Джоли. В фильме «Малефисента» британка сыграла роль героини Джоли в юности.
Напомним, о расставании знаменитой голливудской пары стало известно в сентябре 2016 года. Джоли решила расторгнуть брак, сославшись на «непримиримые разногласия между супругами». Развод самой известной голливудской пары оброс массой слухов.
Отмечалось, что Питт тяжело переживает расставание с Джоли и решил изменить свою жизнь. В частности, сообщалось, что актер проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.
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