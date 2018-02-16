Турчинов назвал причины, по которым Украина не объявляет войну России

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  • Фото: РИА Новости © 2018, Стрингер
Турчинов назвал причины, по которым Украина не объявляет войну России

Турчинов назвал причины, по которым Украина не объявляет войну России

Турчинов назвал причины, по которым Украина не объявляет войну России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Стрингер

    • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.

    Александр Турчинов, выступая в суде на процессе по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что Украина «к сожалению, не может объявить войну агрессору». Так он ответил на вопрос защиты, почему не случилось войны сразу после воссоединения Крыма с Россией.

    Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины: «У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, мы не можем объявить войну агрессору, потому что Российская Федерация — ядерное государство».

    А в в эфире телеканала «112 Украина» Турчинов отметил, что Киев не стал проводить в Крыму «антитеррористическую операцию» в феврале-марте 2014 года, так как 90% сотрудников СБУ «предали» Украину. «При такой тотальной измене не было кому из СБУ проводить в Крыму АТО», — отметил глава украинского совета нацбезопасности.

    Эти заявления прокомментировал экс-депутат Андрей Сенченко, который добавил, что в 2014-м врио главы государства приказывал военным в Керчи открывать огонь, однако те отказались выполнять распоряжение. При этом генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший в то время обязанности министра обороны Украины, заявил, что «если бы прозвучал первый выстрел, Крым был бы утоплен в крови», передает его слова «Укринформ».

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    Киев объявил Крым и Севастополь «оккупированными территориями»
    Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

    Ранее Александр Турчинов заявлял, что принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса не исключает вооруженного «освобождения» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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