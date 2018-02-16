Турчинов назвал причины, по которым Украина не объявляет войну России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве
из-за наличия у России ядерного оружия.
Александр Турчинов, выступая в суде на процессе по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что Украина «к сожалению, не может объявить войну агрессору». Так он ответил на вопрос защиты, почему не случилось войны сразу после воссоединения Крыма с Россией.
Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины: «У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, мы не можем объявить войну агрессору, потому что Российская Федерация — ядерное государство».
А в в эфире телеканала «112 Украина» Турчинов отметил, что Киев не стал проводить в Крыму «антитеррористическую операцию» в феврале-марте 2014 года, так как 90% сотрудников СБУ «предали» Украину. «При такой тотальной измене не было кому из СБУ проводить в Крыму АТО», — отметил глава украинского совета нацбезопасности.
Эти заявления прокомментировал экс-депутат Андрей Сенченко, который добавил, что в 2014-м врио главы государства приказывал военным в Керчи открывать огонь, однако те отказались выполнять распоряжение. При этом генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший в то время обязанности министра обороны Украины, заявил, что «если бы прозвучал первый выстрел, Крым был бы утоплен в крови», передает его слова «Укринформ».
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Ранее Александр Турчинов заявлял, что принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса не исключает вооруженного «освобождения» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины: «У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, мы не можем объявить войну агрессору, потому что Российская Федерация — ядерное государство».
А в в эфире телеканала «112 Украина» Турчинов отметил, что Киев не стал проводить в Крыму «антитеррористическую операцию» в феврале-марте 2014 года, так как 90% сотрудников СБУ «предали» Украину. «При такой тотальной измене не было кому из СБУ проводить в Крыму АТО», — отметил глава украинского совета нацбезопасности.
Эти заявления прокомментировал экс-депутат Андрей Сенченко, который добавил, что в 2014-м врио главы государства приказывал военным в Керчи открывать огонь, однако те отказались выполнять распоряжение. При этом генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший в то время обязанности министра обороны Украины, заявил, что «если бы прозвучал первый выстрел, Крым был бы утоплен в крови», передает его слова «Укринформ».
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Ранее Александр Турчинов заявлял, что принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса не исключает вооруженного «освобождения» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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