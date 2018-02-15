Собянин и Воробьёв заключили соглашение о стратегическом развитии Московского региона

На открытие российского инвестиционного форума в Сочи съехались почти все федеральные министры во главе с Дмитрием Медведевым и главы регионов. Одних только руководителей крупных компаний — более семисот. Тема главного пленарного заседания — «Инвестиции в регионы».
О стратегическом сотрудничестве на инвестиционном форуме в Сочи договорились мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Соглашение будет действовать до 2025 года.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Мы по большому счету давно уже стали единым экономическим и социальным пространством, и без совместных усилий, без координации действий, без создания совместных программ развиваться регионам очень сложно».
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Сегодня это соглашение закрепляет очень важное направление того, что волнует каждого человека, который живет в Москве или Подмосковье. Вопрос транспорта, вопрос чистой воды, экологии, вопросы, которые связаны с отдыхом, — все это требует нашего очень внимательного подхода».
Как будет меняться медицина в России в ближайшие 10 лет? Что такое умный город и как его построить? Темы некоторых дискуссий сначала даже пугают — например, «Цифровизируйся или умри». В ходе обсуждения никто, конечно, не пострадал. Не обошлось в Сочи и без технологических премьер. Предприниматель Вячеслав Зенин первым в России зарегистрировал свой бизнес дистанционно, при помощи онлайн-сервиса «Деловая среда».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Мы по большому счету давно уже стали единым экономическим и социальным пространством, и без совместных усилий, без координации действий, без создания совместных программ развиваться регионам очень сложно».
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Сегодня это соглашение закрепляет очень важное направление того, что волнует каждого человека, который живет в Москве или Подмосковье. Вопрос транспорта, вопрос чистой воды, экологии, вопросы, которые связаны с отдыхом, — все это требует нашего очень внимательного подхода».
Как будет меняться медицина в России в ближайшие 10 лет? Что такое умный город и как его построить? Темы некоторых дискуссий сначала даже пугают — например, «Цифровизируйся или умри». В ходе обсуждения никто, конечно, не пострадал. Не обошлось в Сочи и без технологических премьер. Предприниматель Вячеслав Зенин первым в России зарегистрировал свой бизнес дистанционно, при помощи онлайн-сервиса «Деловая среда».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
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