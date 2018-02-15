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    «Сбербанк» представил сервис по регистрации бизнеса онлайн. Греф, малый бизнес, Сбербанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Сбербанк» представил сервис по регистрации бизнеса онлайн

    «Сбербанк» представил сервис по регистрации бизнеса онлайн

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    «Сбербанк» представил сервис по регистрации бизнеса онлайн

    «Сбербанк» представил сервис по регистрации бизнеса онлайн

    «Сбербанк» представил сервис по регистрации бизнеса онлайн

      Сегодня на Российском инвестиционном форуме «Сбербанк» представил первый в России сервис по регистрации бизнеса онлайн. Одновременно с этим он позволяет дистанционно открывать счет.

      Вся процедура состоит из нескольких простых шагов: заполнить персональные данные, подтвердить их в «Сбербанк-онлайн» и выбрать вид деятельности. А электронную подпись можно получить с помощью биометрического загранпаспорта.

      Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Теперь малый предприниматель может зарегистрировать бизнес, открыть счет и год совершать операции бесплатно. Раньше эти услуги обходились ему порядка 45 тысяч рублей. Сейчас он экономит эти деньги».

      Вся процедура регистрации займет не более 30 минут.

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