Законно или нет Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ скажут 12 марта

Федеральная антимонопольная служба готовится вынести решение по делу о передаче Сампсониевского собора.
Чиновникам Смольного, в действиях которых были выявлены признаки нарушения закона, отвели месяц на сбор дополнительных доказательств.
Здание перешло в пользование церкви год назад. Позже стало известно, что комитет имущественных отношений заключил этот договор по заявлению Санкт-Петербургской епархии, но в самих документах фигурирует другое юрлицо — приход Сампсониевского собора. Сегодня участникам процесса разослали заключения о результатах проверки.
Марина Нериновская, руководитель пресс-службы УФАС по Санкт-Петербургу: «Это такой необходимый процедурный документ, который мы обязаны написать в соответствии со статьей 48.1 Закона о защите конкуренции. В этом документе описываются как раз все обстоятельства дела. На основании этого документа как ответчик, так и заявитель могут предоставить дополнительные доказательства, сведения, документы в отношении этого заключения».
Проверку антимонопольной службы инициировал депутат Максим Резник. Он обратил внимание в том числе и на содержание культурных ценностей собора. По его мнению, сейчас после передачи здания в случае утраты или порчи объектов отвечать фактически некому. Предполагается, что окончательное решение по делу в УФАС вынесут 12 марта.
Здание перешло в пользование церкви год назад. Позже стало известно, что комитет имущественных отношений заключил этот договор по заявлению Санкт-Петербургской епархии, но в самих документах фигурирует другое юрлицо — приход Сампсониевского собора. Сегодня участникам процесса разослали заключения о результатах проверки.
Марина Нериновская, руководитель пресс-службы УФАС по Санкт-Петербургу: «Это такой необходимый процедурный документ, который мы обязаны написать в соответствии со статьей 48.1 Закона о защите конкуренции. В этом документе описываются как раз все обстоятельства дела. На основании этого документа как ответчик, так и заявитель могут предоставить дополнительные доказательства, сведения, документы в отношении этого заключения».
Проверку антимонопольной службы инициировал депутат Максим Резник. Он обратил внимание в том числе и на содержание культурных ценностей собора. По его мнению, сейчас после передачи здания в случае утраты или порчи объектов отвечать фактически некому. Предполагается, что окончательное решение по делу в УФАС вынесут 12 марта.
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