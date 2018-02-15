Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  
    Законно или нет Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ скажут 12 марта. РПЦ, Санкт-Петербург, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗаконно или нет Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ скажут 12 марта

    Законно или нет Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ скажут 12 марта

    комментировать

    Законно или нет Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ скажут 12 марта

    Законно или нет Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ скажут 12 марта

      Федеральная антимонопольная служба готовится вынести решение по делу о передаче Сампсониевского собора.

      Чиновникам Смольного, в действиях которых были выявлены признаки нарушения закона, отвели месяц на сбор дополнительных доказательств.

      Здание перешло в пользование церкви год назад. Позже стало известно, что комитет имущественных отношений заключил этот договор по заявлению Санкт-Петербургской епархии, но в самих документах фигурирует другое юрлицо — приход Сампсониевского собора. Сегодня участникам процесса разослали заключения о результатах проверки.

      Марина Нериновская, руководитель пресс-службы УФАС по Санкт-Петербургу: «Это такой необходимый процедурный документ, который мы обязаны написать в соответствии со статьей 48.1 Закона о защите конкуренции. В этом документе описываются как раз все обстоятельства дела. На основании этого документа как ответчик, так и заявитель могут предоставить дополнительные доказательства, сведения, документы в отношении этого заключения».

      Проверку антимонопольной службы инициировал депутат Максим Резник. Он обратил внимание в том числе и на содержание культурных ценностей собора. По его мнению, сейчас после передачи здания в случае утраты или порчи объектов отвечать фактически некому. Предполагается, что окончательное решение по делу в УФАС вынесут 12 марта.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru