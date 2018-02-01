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    Депутат заставил ФАС проверить законность передачи Сампсониевского собора РПЦ. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутат заставил ФАС проверить законность передачи Сампсониевского собора РПЦ

    Депутат заставил ФАС проверить законность передачи Сампсониевского собора РПЦ

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    Депутат заставил ФАС проверить законность передачи Сампсониевского собора РПЦ

    Депутат заставил ФАС проверить законность передачи Сампсониевского собора РПЦ

    Депутат заставил ФАС проверить законность передачи Сампсониевского собора РПЦ

      ФАС Петербурга намерена разобраться, насколько законной является передача Сампсониевского собора церкви. Проверку инициировал депутат Законодательного собрания Максим Резник.

      Около года парламентарий потратил на сбор документов и выяснил, что комитет имущественных отношений (КИО) заключил договор о безвозмездной передаче объекта нежилого фонда по заявлению Санкт-Петербургской епархии, но в самом договоре фигурирует уже другое юрлицо — приход Сампсониевского собора.

      На первый взгляд, разница не велика, но в случае утраты или порчи переданных культурных ценностей отвечать фактически будет некому.

      Чиновники из КИО никакого криминала в документах не видят, заявляя, что охраной культурных ценностей вообще должен заниматься Министерство культуры, а они передавали, прежде всего, здания.

      ФАС с этим не согласна, но окончательный вердикт намерена вынести не раньше 12 марта, дав всем сторонам последний шанс предоставить аргументы в защиту своей позиции.

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