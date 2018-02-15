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    Захарова: под ударом американской коалиции в Сирии могли погибнуть пятеро россиян

    13 комментариев
    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Захарова: под ударом американской коалиции в Сирии могли погибнуть пятеро россиян

    Захарова: под ударом американской коалиции в Сирии могли погибнуть пятеро россиян

    Захарова: под ударом американской коалиции в Сирии могли погибнуть пятеро россиян
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о якобы гибели множества российских военных в результате удара американских сил.

    Захарова подчеркнула, что эту дезинформацию — о гибели десятков или даже сотен российских военных в Сирии — распространяют в первую очередь западные СМИ, причем делают они это, основываясь на сфабрикованных данных, полученных от террористов.

    Представитель МИД РФ отметила, что столкновение в районе Дэйр-эз-Зора действительно было, но речь идет о гибели пяти гражданских, которые предположительно являются гражданами России.

    Мария Захарова, МИД РФ: «По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства… Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих».

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