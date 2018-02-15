Захарова: под ударом американской коалиции в Сирии могли погибнуть пятеро россиян

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о якобы гибели множества российских военных в результате удара американских сил.
Захарова подчеркнула, что эту дезинформацию — о гибели десятков или даже сотен российских военных в Сирии — распространяют в первую очередь западные СМИ, причем делают они это, основываясь на сфабрикованных данных, полученных от террористов.
Представитель МИД РФ отметила, что столкновение в районе Дэйр-эз-Зора действительно было, но речь идет о гибели пяти гражданских, которые предположительно являются гражданами России.
Мария Захарова, МИД РФ: «По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства… Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих».
Несколько дней назад об инциденте в Сирии написал ряд отечественных и зарубежных изданий. Комментируя эти сообщения, Минобороны РФ сообщило, что 7 февраля под обстрел коалиционных сил, возглавляемых США, попали сирийские ополченцы, были ранены 25 человек, а российских военнослужащих в районе удара не было.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ошибочной информацию о гибели множества россиян в результате американского авиаудара, а в МИД охарактеризовали ее как «классическую дезинформацию».
Представитель МИД РФ отметила, что столкновение в районе Дэйр-эз-Зора действительно было, но речь идет о гибели пяти гражданских, которые предположительно являются гражданами России.
Мария Захарова, МИД РФ: «По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства… Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих».
Несколько дней назад об инциденте в Сирии написал ряд отечественных и зарубежных изданий. Комментируя эти сообщения, Минобороны РФ сообщило, что 7 февраля под обстрел коалиционных сил, возглавляемых США, попали сирийские ополченцы, были ранены 25 человек, а российских военнослужащих в районе удара не было.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ошибочной информацию о гибели множества россиян в результате американского авиаудара, а в МИД охарактеризовали ее как «классическую дезинформацию».
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