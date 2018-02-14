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Пентагон показал видео удара по сирийским войскам

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Пентагон показал видео удара по сирийским войскам

Пентагон показал видео удара по сирийским войскам

    Американские военные опубликовали видео уничтожения танка Т-72 в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

    На записи видно, как дрон уничтожает танк проправительственных войск.

    При этом в Пентагоне заявили, что уничтоженный танк вел огонь по позициям, которые занимали представители оппозиционных «Сирийских демократических сил» и американские советники, передает Business Insider.

    Напомним, в ночь на 8 февраля возглавляемая США международная коалиция заявила о «неспровоцированной атаке» на штаб оппозиционных «Сирийских демократических сил» со стороны подконтрольных Дамаску отрядов. Подчеркивалось, что в атаке участвовала артиллерия и танки.

    В ответ по позициям проправительственных отрядов был нанес удар. В результате были ранены 25 человек. При этом в Минобороны РФ отметили, что пострадавшие ополченцы проводили операцию против спящей ячейки запрещенного «Исламского государства».

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