Кудрин предсказал уменьшение числа чиновников на треть

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал о существенном уменьшении числа чиновников в рамках цифровизации госуправления.
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По словам бывшего министра финансов, реформа позволит сократить до трети чиновников.
Алексей Кудрин: «Новая модель управления и цифровизации, на мой взгляд, сократит за шесть лет на треть численность чиновников в стране. Вопрос — какое решение будет окончательно принято, растянут ли этот процесс, как быстро он будет запущен».
Также Кудрин заявил, что цифровизация приведет к подъему производительности труда.
При этом экс-министр отметил, что пока в программе «Цифровая экономика» нет раздела «госуправление». Кудрин сообщил, что сейчас различные министерства обсуждают, кто именно будет ключевым разработчиком этого раздела, передает ТАСС.
Надо сказать, что глава Центра стратегических разработок уже выступал с подобными заявлениями. Так, Кудрин говорил, что число чиновников в России можно сократить минимум на 30% благодаря развитию искусственного интеллекта.
Алексей Кудрин: «Новая модель управления и цифровизации, на мой взгляд, сократит за шесть лет на треть численность чиновников в стране. Вопрос — какое решение будет окончательно принято, растянут ли этот процесс, как быстро он будет запущен».
Также Кудрин заявил, что цифровизация приведет к подъему производительности труда.
При этом экс-министр отметил, что пока в программе «Цифровая экономика» нет раздела «госуправление». Кудрин сообщил, что сейчас различные министерства обсуждают, кто именно будет ключевым разработчиком этого раздела, передает ТАСС.
Надо сказать, что глава Центра стратегических разработок уже выступал с подобными заявлениями. Так, Кудрин говорил, что число чиновников в России можно сократить минимум на 30% благодаря развитию искусственного интеллекта.
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