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    Кудрин предсказал замену чиновников искусственным интеллектом

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    • Фото: ИТАР ТАСС / РИА Новости
    Кудрин предсказал замену чиновников искусственным интеллектом

    Кудрин предсказал замену чиновников искусственным интеллектом

    Кудрин предсказал замену чиновников искусственным интеллектом
  • Фото: ИТАР ТАСС / РИА Новости

    • Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов заявил, что число чиновников в России можно сократить «минимум на 30%».

    Благодаря развитию искусственного интеллекта число чиновников в России удастся сократить как минимум на треть. Об этом в четверг на заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Петербурга заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

    В ближайшее время государственный аппарат приобретет вид онлайн-платформы, и необходимость в большом количестве госслужащих отпадет. Искусственный интеллект сможет выполнять их обязанности более эффективно, передает слова Кудрина «Фонтанка».

    Алексей Кудрин, глава совета Центра стратегических разработок: «Есть мнение, что чиновники ничего не делают. Они делают, но с низкой производительностью».

    По словам Кудрина, искусственный интеллект значительно повысит производительность труда в ряде сфер, поэтому его развитие приведет к исчезновению 13% профессий.

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