Кудрин предсказал замену чиновников искусственным интеллектом

Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов заявил, что число чиновников в России можно сократить «минимум на 30%».
Благодаря развитию искусственного интеллекта число чиновников в России удастся сократить как минимум на треть. Об этом в четверг на заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Петербурга заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
В ближайшее время государственный аппарат приобретет вид онлайн-платформы, и необходимость в большом количестве госслужащих отпадет. Искусственный интеллект сможет выполнять их обязанности более эффективно, передает слова Кудрина «Фонтанка».
Алексей Кудрин, глава совета Центра стратегических разработок: «Есть мнение, что чиновники ничего не делают. Они делают, но с низкой производительностью».
По словам Кудрина, искусственный интеллект значительно повысит производительность труда в ряде сфер, поэтому его развитие приведет к исчезновению 13% профессий.
В ближайшее время государственный аппарат приобретет вид онлайн-платформы, и необходимость в большом количестве госслужащих отпадет. Искусственный интеллект сможет выполнять их обязанности более эффективно, передает слова Кудрина «Фонтанка».
Алексей Кудрин, глава совета Центра стратегических разработок: «Есть мнение, что чиновники ничего не делают. Они делают, но с низкой производительностью».
По словам Кудрина, искусственный интеллект значительно повысит производительность труда в ряде сфер, поэтому его развитие приведет к исчезновению 13% профессий.
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