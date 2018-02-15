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    СМИ: армия США ускорила подготовку к масштабной наземной войне. США, войны и вооруженные конфликты, вооружение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: армия США ускорила подготовку к масштабной наземной войне

    СМИ: армия США ускорила подготовку к масштабной наземной войне

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Baz Ratner
    СМИ: армия США ускорила подготовку к масштабной наземной войне

    СМИ: армия США ускорила подготовку к масштабной наземной войне

    СМИ: армия США ускорила подготовку к масштабной наземной войне
    • Фото: Reuters © 2018, Baz Ratner

      • Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц.

      По данным портала Task and Purpose, объем заказа вооружения в США вырос на 825% в сравнении с предыдущими заявками. В последний список вошли реактивные снаряды Excalibur, предназначенные для применения в ближнем бою во время наземных операций.

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      Как сообщил в интервью изданию директор армии по бюджету генерал-майор Пол Чемберлен, США «готовятся к бою в конфликтах, требующих особой решительности».

      При этом генерал подчеркнул, что вооруженные силы США не испытывают недостатка в снарядах, а лишь восстанавливают и обновляют арсенал.

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      В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Белый дом запросил у конгресса 6,3 миллиарда долларов на «Европейскую инициативу сдерживания» — программу, направленную на сдерживание «российской агрессии» в регионе. Средства планируется потратить на усиление присутствия американского контингента в Европе. Также документ предусматривает предоставление Украине до 350 млн долларов на военные нужды, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.

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