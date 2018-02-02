США готовятся к войне: почему эксперты назвали бредом сценарии конфликта с РФ и Китаем

Американская армия во всю готовится к войне с Россией и Китаем. Об этом заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Пол Сельва. И даже рассказал о возможных сценариях этой войны. Почему же эксперты посчитали планы Пентагона бредом?

По словам Сельвы, сражения с Россией будут происходить на земле и в воздухе. Америку он, конечно, не открыл: у западных границ нашей страны НАТО давно сосредоточило мощный кулак. В Румынии, Польше и Чехии развернуты системы ПРО, которые из оружия обороны легко трансформируют в оружие нападения. Именно поэтому Россия разместила свои «Искандеры» под Калининградом.



А вот в случае с Поднебесной, как считают в Пентагоне, основные бои состоятся в море. И все это, конечно, вызывает недоумение: зачем расписывать сценарии длительной войны, когда можно всего лишь один раз нажать на кнопку.



Пекин не так давно опробовал новую баллистическую ракету: дальность полета — 14 000 километров, на борту до 12 ядерных боеголовок. А в России вот-вот примут на вооружение «Циркон». Эта ракета, как уверяю разработчики, летит со скоростью 3,5 километра в секунду. И если учесть, что любой американский авианосец может потопить одна такая гиперзвуковая ракета, то есть ли смысл вообще такую войну начинать?



Виктор Баранец, полковник в отставке: «Мы обладает таким оружием, которое не летает по законам физики. Если обыкновенная ракета летит по траектории, падение ее можно рассчитать с помощью компьютера, то у на есть боеголовки, которые маневрируют по высоте и курсу, и это самое страшное оружие, которое только может присниться американцам».



А вот в США, кстати, недавно опубликовал несекретные положения новой «Национальной оборонной стратегии», где отмечаются проблемы в создании гиперзвукового оружия. Пентагон признает, что всерьез боится ядерных боеголовок Москвы и Пекина.



Ричард Вейтц, директор Центра политического и военного анализа Института Хадсона в Вашингтоне: «Это правда, что Россию и Китай считают угрозой. Они могут уничтожить США в войне. Но в Пентагоне думают, что если ввяжутся в войну с одной из стран, то другая не обязательно последует бы за первой. США тратят на оборону гораздо больше, чем Россия и Китай вместе взятые. Но военные силы США не так сильны, как хотела бы администрация Трампа».



Накануне американские военные «сели в лужу» на испытаниях, несмотря на огромный оборонный бюджет. Новейшая противоракета не смогла перехватить запущенную с самолета мишень во время испытательного запуска на Гавайях. С такими показателями Пентагону самое время фантазировать о мировых завоеваниях.