Дворкович назвал очень вероятным скорое возобновление полетов в Египет

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Дворкович назвал очень вероятным скорое возобновление полетов в Египет

Дворкович назвал очень вероятным скорое возобновление полетов в Египет

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не исключил, что прямое авиасообщение с Египтом может быть возобновлено до конца февраля.

По словам вице-премьера, в Каир самолеты могут отправиться уже в двадцатых числах этого месяца. Такой сценарий Дворкович назвал очень вероятным.

Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Да, очень вероятно, так и будет, скорее всего. Принципиально важно, что решение принято, согласовано с коллегами».

При этом Дворкович сообщил, что накануне обсудил с замглавы МИД Египта возобновление авиасообщения с курортными городами. Вице-премьер отметил, что «пока нет такой возможности», передает РИА Новости

Напомним, прямое авиасообщение с Египтом было прервано после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург, в ноябре 2015 года. Тогда погибли 224 человека.

смотретьАвиакомпании РФ и Египта получили все разрешения на выполнение рейсов Москва — Каир
Авиакомпании РФ и Египта получили все разрешения на выполнение рейсов Москва — Каир
А в начале января этого года Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир. При этом глава Минтранса Максим Соколов подчеркивал, что пока возобновление полетов на популярные курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — маловероятно, так как российским специалистам сначала надо провести дополнительные проверки аэропортов.

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