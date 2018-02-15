Дворкович назвал очень вероятным скорое возобновление полетов в Египет

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не исключил, что прямое авиасообщение с Египтом может быть возобновлено до конца февраля.
По словам вице-премьера, в Каир самолеты могут отправиться уже в двадцатых числах этого месяца. Такой сценарий Дворкович назвал очень вероятным.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Да, очень вероятно, так и будет, скорее всего. Принципиально важно, что решение принято, согласовано с коллегами».
При этом Дворкович сообщил, что накануне обсудил с замглавы МИД Египта возобновление авиасообщения с курортными городами. Вице-премьер отметил, что «пока нет такой возможности», передает РИА Новости
Напомним, прямое авиасообщение с Египтом было прервано после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург, в ноябре 2015 года. Тогда погибли 224 человека.
А в начале января этого года Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир. При этом глава Минтранса Максим Соколов подчеркивал, что пока возобновление полетов на популярные курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — маловероятно, так как российским специалистам сначала надо провести дополнительные проверки аэропортов.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Да, очень вероятно, так и будет, скорее всего. Принципиально важно, что решение принято, согласовано с коллегами».
При этом Дворкович сообщил, что накануне обсудил с замглавы МИД Египта возобновление авиасообщения с курортными городами. Вице-премьер отметил, что «пока нет такой возможности», передает РИА Новости
Напомним, прямое авиасообщение с Египтом было прервано после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург, в ноябре 2015 года. Тогда погибли 224 человека.
А в начале января этого года Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир. При этом глава Минтранса Максим Соколов подчеркивал, что пока возобновление полетов на популярные курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — маловероятно, так как российским специалистам сначала надо провести дополнительные проверки аэропортов.
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