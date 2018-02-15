«Промсвязьбанк» подал в суд на ЦБ

«Промсвязьбанк» занимает
10-е место среди российских банков. Под пристальное внимание ЦБ он попал в прошлом году, в итоге регулятор отправил его на санацию.
«Промсвязьбанк» увлекся кредитованием собственников и в нем недостает средств. Правда, сами собственники с решением были не согласны. Совладелец — Дмитрий Ананьев — называл его очень спорным и утверждал, что об оздоровлении, в отличие от коллег из других банков, они не просили.
Сейчас в банке продолжает работать временная администрация, она оспаривает ряд сделок «Промсвязи». А теперь с иском на ЦБ пошел и сам банк. Причем третьей стороной по делу выступает Фонд консолидации банковского сектора, через который сейчас и санируют «Промсвязь».
Отмечается, что такая судебная ситуация происходит впервые. Ранее на этой неделе с иском против ЦБ выступил еще один банк братьев Ананьевых «Возрождение».
Сейчас в банке продолжает работать временная администрация, она оспаривает ряд сделок «Промсвязи». А теперь с иском на ЦБ пошел и сам банк. Причем третьей стороной по делу выступает Фонд консолидации банковского сектора, через который сейчас и санируют «Промсвязь».
Отмечается, что такая судебная ситуация происходит впервые. Ранее на этой неделе с иском против ЦБ выступил еще один банк братьев Ананьевых «Возрождение».
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