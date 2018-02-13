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    Банк «Возрождение» подал иск к ЦБ. банки, суды, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБанк «Возрождение» подал иск к ЦБ

    Банк «Возрождение» подал иск к ЦБ

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    Банк «Возрождение» подал иск к ЦБ

    Банк «Возрождение» подал иск к ЦБ

    Банк «Возрождение» подал иск к ЦБ

      Банк «Возрождение» подал иск к Центробанку, чтобы оспорить административный штраф, наложенный в минувшем октябре. Причиной стало непредоставление информации физлицу.

      Сейчас «Возрождение» занимает в России 22-е место по вкладам. Внимание общественности к себе он заслужил благодаря своим владельцам — братьям Ананьевым. В декабре 2017-го ЦБ отправил их основной актив, «Промсвязьбанк», на оздоровление. После этого от Ананьевых потребовали свести свою долю в «Возрождении» до 10%, то есть банк продать.

      Ранее сообщалось, что он может перейти к Сулейману Керимову, а если сделка не состоится, то под управление временной администрации ЦБ.

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