Николай Олюнин получил травму в полуфинале сноуборд-кросса на Играх-2018

Россиянин Олюнин не вышел в финал в
сноуборд-кроссе на Олимпиаде.
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Россиянин Николай Олюнин не вышел в полуфинал в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Олюнин упал в полуфинальном заезде и не смог финишировать. Атлет получил травму колена, ему потребовалась помощь врачей.
Сообщается, что Олюнин примет участие в малом финале.
Напомним, что Николай Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.
Ранее другой российский сноубордист Даниил Дильман завершил борьбу в 1/8 финала. Он стал четвертым в своем заезде и не смог квалифицироваться в ¼ финал.
Сообщается, что Олюнин примет участие в малом финале.
Напомним, что Николай Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.
Ранее другой российский сноубордист Даниил Дильман завершил борьбу в 1/8 финала. Он стал четвертым в своем заезде и не смог квалифицироваться в ¼ финал.
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