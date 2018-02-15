Николай Олюнин получил травму в полуфинале сноуборд-кросса на Играх-2018

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Николай Олюнин получил травму в полуфинале сноуборд-кросса на Играх-2018

Николай Олюнин получил травму в полуфинале <nobr>сноуборд-кросса</nobr> на <nobr>Играх-2018</nobr>

Россиянин Олюнин не вышел в финал в сноуборд-кроссе на Олимпиаде.

Россиянин Николай Олюнин не вышел в полуфинал в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Олюнин упал в полуфинальном заезде и не смог финишировать. Атлет получил травму колена, ему потребовалась помощь врачей.

Сообщается, что Олюнин примет участие в малом финале.

Напомним, что Николай Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.

Ранее другой российский сноубордист Даниил Дильман завершил борьбу в 1/8 финала. Он стал четвертым в своем заезде и не смог квалифицироваться в ¼ финал.


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