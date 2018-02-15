Фигуристы Тарасова и Морозов остались без медалей в соревновании спортивных пар

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли завоевать медали в соревнованиях среди спортивных пар на
Играх-2018. Они заняли четвертое место (224,93).
Золото в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане досталось немецким фигуристам Алёне Савченко и Бруно Массо. По сумме двух программ спортсмены показали результат 235,90 балла. Ранее они установили мировой рекорд в произвольной программе, получив за свой прокат 159,31 балла.
Серебро завоевали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (235,47), бронзу — канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (230,15).
Ранее мировой рекорд (81,06) за прокат короткой программы в командном турнире на Олимпиаде побила российская фигуристка Евгения Медведева. Набранные спортсменкой баллы вывели команду олимпийских атлетов из России на второе место по итогам коротких программ.
Серебро завоевали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (235,47), бронзу — канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (230,15).
Ранее мировой рекорд (81,06) за прокат короткой программы в командном турнире на Олимпиаде побила российская фигуристка Евгения Медведева. Набранные спортсменкой баллы вывели команду олимпийских атлетов из России на второе место по итогам коротких программ.
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