Небензя призвал США «повлиять» на коалицию в связи с атакой на сирийские войска. ООН, США, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНебензя призвал США «повлиять» на коалицию в связи с атакой на сирийские войска

Небензя призвал США «повлиять» на коалицию в связи с атакой на сирийские войска

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Небензя призвал США «повлиять» на коалицию в связи с атакой на сирийские войска

Небензя призвал США «повлиять» на коалицию в связи с атакой на сирийские войска

    В Совете безопасности ООН обсудили атаки сил коалиции на проправительственные войска в Сирии, которые произошли на прошлой неделе.

    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, объясняя произошедшее, заявила, что коалиция действовала в целях самообороны. Она пояснила, что военные отражали масштабную атаку, в которой участвовало множество танков, артиллерия и боевики. Наступление, по данным Хейли, вели силы, которые поддерживают правительство Сирии.

    У Москвы другая оценка событий.

    Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Мы не будем ничего требовать, но тоже бы попросили, чтобы наши американские партнеры и другие участники коалиции, имеющие влияние на оппозиционеров, повлияли на них, чтобы и они прекратили боевые действия и не провоцировали вспышки эскалации. У нас, кстати, другая оценка произошедшего инцидента на востоке Сирии между силами коалиции и проправительственными силами. Это была неспровоцированная атака».

    смотретьПентагон показал видео удара по сирийским войскам
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    Напомним, 8 февраля возглавляемая США коалиция по борьбе с боевиками в Сирии открыла огонь по правительственным войскам. По данным Минобороны России, в результате атаки были ранены 25 сирийских ополченцев.

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