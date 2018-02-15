Небензя призвал США «повлиять» на коалицию в связи с атакой на сирийские войска

В Совете безопасности ООН обсудили атаки сил коалиции на проправительственные войска в Сирии, которые произошли на прошлой неделе.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, объясняя произошедшее, заявила, что коалиция действовала в целях самообороны. Она пояснила, что военные отражали масштабную атаку, в которой участвовало множество танков, артиллерия и боевики. Наступление, по данным Хейли, вели силы, которые поддерживают правительство Сирии.
У Москвы другая оценка событий.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Мы не будем ничего требовать, но тоже бы попросили, чтобы наши американские партнеры и другие участники коалиции, имеющие влияние на оппозиционеров, повлияли на них, чтобы и они прекратили боевые действия и не провоцировали вспышки эскалации. У нас, кстати, другая оценка произошедшего инцидента на востоке Сирии между силами коалиции и проправительственными силами. Это была неспровоцированная атака».
Напомним, 8 февраля возглавляемая США коалиция по борьбе с боевиками в Сирии открыла огонь по правительственным войскам. По данным Минобороны России, в результате атаки были ранены 25 сирийских ополченцев.
У Москвы другая оценка событий.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Мы не будем ничего требовать, но тоже бы попросили, чтобы наши американские партнеры и другие участники коалиции, имеющие влияние на оппозиционеров, повлияли на них, чтобы и они прекратили боевые действия и не провоцировали вспышки эскалации. У нас, кстати, другая оценка произошедшего инцидента на востоке Сирии между силами коалиции и проправительственными силами. Это была неспровоцированная атака».
Напомним, 8 февраля возглавляемая США коалиция по борьбе с боевиками в Сирии открыла огонь по правительственным войскам. По данным Минобороны России, в результате атаки были ранены 25 сирийских ополченцев.
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