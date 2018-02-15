Сотрудников фонда по борьбе с бедностью уличили в отдыхе с малолетними проститутками

Правительство Великобритании прекратит финансирование всех некоммерческих организаций, которые «не смогут извлечь уроки» из грандиозного скандала вокруг благотворительной организации Oxfam. 7 лет назад сотрудники миссии были направлены на Гаити, чтобы помогать людям, пострадавшим от землетрясения. Как они помогали — неизвестно, но на этой неделе стало известно, что сотрудники Oxfam устраивали
секс-вечеринки с участием детей.
Oxfam — международное объединение, основанное в Оксфорде еще в 40-е годы, чтобы бороться с бедностью. Организация финансируется в основном за счет налогоплательщиков. И вот на этой неделе издание Times рассказало, что сотрудники Oxfam, прибывшие на Гаити якобы с целью помочь пострадавшим от страшного землетрясения и цунами, устраивали в стране оргии, на которых насиловали несовершеннолетних девочек.
Высшие чины организации жили на вилле — при том, что к 2011 году, через год после землетрясения, было разобрано только 5% завалов. К ним приводили девочек — скорее всего, сирот. С их сутенерами европейские благотворители расплачивались деньгами из пожертвований. То, что там происходило, сравнивают с оргией Калигулы. На девочках не было ничего, кроме футболок с логотипом организации.
Эту историю удавалось держать в тайне семь лет. В самой организации было проведено расследование. Начальство попыталось спустить все на тормозах: по-тихому были уволены семеро. Затем расследование слили журналистам, и теперь Oxfam придется отвечать перед всеми, кто жертвовал им деньги.
Марк Голдринг, главный исполнительный директор Oxfam: «Мне очень стыдно за поведение Oxfam, из-за которого скомпрометированы оказались все 25 тысяч сотрудников и волонтеров, а также сотни тысяч людей, делавших нам пожертвования. Я приношу свои извинения каждому».
Почему начальники молчали — понятно. Oxfam — благотворительная организация, им постоянно нужны деньги, а деньги дают за честное имя. Честного имени у организации больше нет. Только сегодня актриса Минни Драйвер заявила, что не переведет в Oxfam ни пенни — после двадцати лет финансовой поддержки.
За три дня почти полторы тысячи человек, которые переводили ежемесячно небольшую сумму, позвонили и отказались от дальнейших пожертвований. В организации уже не задают вопросов, почему.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Елизаветы Герсон.
Высшие чины организации жили на вилле — при том, что к 2011 году, через год после землетрясения, было разобрано только 5% завалов. К ним приводили девочек — скорее всего, сирот. С их сутенерами европейские благотворители расплачивались деньгами из пожертвований. То, что там происходило, сравнивают с оргией Калигулы. На девочках не было ничего, кроме футболок с логотипом организации.
Эту историю удавалось держать в тайне семь лет. В самой организации было проведено расследование. Начальство попыталось спустить все на тормозах: по-тихому были уволены семеро. Затем расследование слили журналистам, и теперь Oxfam придется отвечать перед всеми, кто жертвовал им деньги.
Марк Голдринг, главный исполнительный директор Oxfam: «Мне очень стыдно за поведение Oxfam, из-за которого скомпрометированы оказались все 25 тысяч сотрудников и волонтеров, а также сотни тысяч людей, делавших нам пожертвования. Я приношу свои извинения каждому».
Почему начальники молчали — понятно. Oxfam — благотворительная организация, им постоянно нужны деньги, а деньги дают за честное имя. Честного имени у организации больше нет. Только сегодня актриса Минни Драйвер заявила, что не переведет в Oxfam ни пенни — после двадцати лет финансовой поддержки.
За три дня почти полторы тысячи человек, которые переводили ежемесячно небольшую сумму, позвонили и отказались от дальнейших пожертвований. В организации уже не задают вопросов, почему.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Елизаветы Герсон.
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