Oxfam: более 80% всех богатств принадлежат лишь 1% населения Земли

Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает расти. Так, в 2017 году основная часть доходов, заработанных по всему миру, досталась самым обеспеченным людям.
Как сообщает международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam, в прошлом году на самых богатых людей, которые составляют всего 1% населения Земли, пришлось 82% заработанных средств. А 3,7 млрд людей, которые составляют наиболее бедную часть населения, так и не смогли улучшить свое материальное положение.
В настоящий момент, по данным исследования, 42 мультимиллиардера владеют богатством, которое превышает состояние всей наименее обеспеченной половины человечества. При этом отмечается, что количество миллиардеров в прошлом году стремительно росло. В среднем новый миллиардер появлялся раз в два дня. К концу года их насчитывалось 2043 человека.
Однако, по словам директор Oxfam Винни Бьяньима, бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка. А руководитель Oxfam в Германии Йорг Калински заявил, что богатое меньшинство влияет на политические решения и безответственно сокращает зарплаты и налоги, чтобы увеличивать собственные доходы.
В связи с этим Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для богатых людей, ввести более справедливое распределение доходов у мужчин и женщин, а также увеличить вложения денег в образование и здравоохранение, передает «Интерфакс».
В настоящий момент, по данным исследования, 42 мультимиллиардера владеют богатством, которое превышает состояние всей наименее обеспеченной половины человечества. При этом отмечается, что количество миллиардеров в прошлом году стремительно росло. В среднем новый миллиардер появлялся раз в два дня. К концу года их насчитывалось 2043 человека.
Однако, по словам директор Oxfam Винни Бьяньима, бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка. А руководитель Oxfam в Германии Йорг Калински заявил, что богатое меньшинство влияет на политические решения и безответственно сокращает зарплаты и налоги, чтобы увеличивать собственные доходы.
В связи с этим Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для богатых людей, ввести более справедливое распределение доходов у мужчин и женщин, а также увеличить вложения денег в образование и здравоохранение, передает «Интерфакс».
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