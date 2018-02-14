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    Мэрии Москвы предложили создать департамент по борьбе с одиночеством

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    Мэрии Москвы предложили создать департамент по борьбе с одиночеством

    Мэрии Москвы предложили создать департамент по борьбе с одиночеством

    Предложение о создании в России департамента по борьбе с одиночеством поступило от депутата ЛДПР.

    Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал письмо в мэрию Москвы с предложением создать на правительственном уровне службу помощи одиноким людям, передает РИА Новости.

    Борис Чернышов, депутат ЛДПР: «Сотрудники департамента по борьбе с одиночеством будут помогать тем, у кого нет второй половинки, заполнять свой досуг. Возможно создание специальной базы одиноких граждан, знакомству которых между собой могут способствовать психологи. В компетенцию департамента будет также входить создание консультативных центров для молодых семей, предотвращающих расставание пар. Кроме того, для одиноких жителей столицы требуются специальные центры, где люди получат возможность общаться и знакомиться, заводя новых друзей».

    Ранее c подобным предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, она призвала создать в России министерство одиночества по примеру Великобритании.

    Ранее сегодня лидер ЛДПР заявил, что выступает против длительных поцелуев в «грязный рот».

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