Мэрии Москвы предложили создать департамент по борьбе с одиночеством

Предложение о создании в России департамента по борьбе с одиночеством поступило от депутата ЛДПР.
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал письмо в мэрию Москвы с предложением создать на правительственном уровне службу помощи одиноким людям, передает РИА Новости.
Борис Чернышов, депутат ЛДПР: «Сотрудники департамента по борьбе с одиночеством будут помогать тем, у кого нет второй половинки, заполнять свой досуг. Возможно создание специальной базы одиноких граждан, знакомству которых между собой могут способствовать психологи. В компетенцию департамента будет также входить создание консультативных центров для молодых семей, предотвращающих расставание пар. Кроме того, для одиноких жителей столицы требуются специальные центры, где люди получат возможность общаться и знакомиться, заводя новых друзей».
Ранее c подобным предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, она призвала создать в России министерство одиночества по примеру Великобритании.
Ранее сегодня лидер ЛДПР заявил, что выступает против длительных поцелуев в «грязный рот».
Борис Чернышов, депутат ЛДПР: «Сотрудники департамента по борьбе с одиночеством будут помогать тем, у кого нет второй половинки, заполнять свой досуг. Возможно создание специальной базы одиноких граждан, знакомству которых между собой могут способствовать психологи. В компетенцию департамента будет также входить создание консультативных центров для молодых семей, предотвращающих расставание пар. Кроме того, для одиноких жителей столицы требуются специальные центры, где люди получат возможность общаться и знакомиться, заводя новых друзей».
Ранее c подобным предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, она призвала создать в России министерство одиночества по примеру Великобритании.
Ранее сегодня лидер ЛДПР заявил, что выступает против длительных поцелуев в «грязный рот».
Комментарии