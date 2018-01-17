В правительстве Великобритании появился «министр по одиночеству»

Необычная должность появилась в британском правительстве. Премьер Тереза Мэй ввела в кабинете пост «министра по одиночеству».
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На новую должность назначена замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. По замыслу Терезы Мэй, нововведение поможет в решении проблемы одиночества, которая стала «печальной реальностью» современной Великобритании.
Тереза Мэй: «Для слишком большого количества людей одиночество является печальной реальностью современной жизни. Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать преодолеть одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких — то есть тем людям, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом».
Мэй рассказала, что пост был создан по рекомендации комиссии по вопросам борьбы с одиночеством. В свое время эту комиссию пыталась организовать британский политик Джо Кокс, которая погибла в результате покушения в 2016 году. После смерти Кокс парламент принял решение продолжить ее работу, передает РИА Новости.
Добавим, что, по статистике «Красного креста», более девяти миллионов жителей Великобритании (при населении 65,6 миллиона) часто или постоянно испытывают одиночество. В «Красном кресте» это явление называют «скрытой эпидемией».
Тереза Мэй: «Для слишком большого количества людей одиночество является печальной реальностью современной жизни. Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать преодолеть одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких — то есть тем людям, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом».
Мэй рассказала, что пост был создан по рекомендации комиссии по вопросам борьбы с одиночеством. В свое время эту комиссию пыталась организовать британский политик Джо Кокс, которая погибла в результате покушения в 2016 году. После смерти Кокс парламент принял решение продолжить ее работу, передает РИА Новости.
Добавим, что, по статистике «Красного креста», более девяти миллионов жителей Великобритании (при населении 65,6 миллиона) часто или постоянно испытывают одиночество. В «Красном кресте» это явление называют «скрытой эпидемией».
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