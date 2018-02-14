Родственники погибших в катастрофе Ан-148 приехали на процедуру опознания

Процедура опознания погибших в авиакатастрофе
Ан-148 начнется в ближайшее время, сообщили в МЧС. Останки пассажиров и членов экипажа уже доставлены в столичное бюро судебно-медицинской экспертизы.
В бюро судебно-медицинской экспертиз Москвы также привезли образцы ДНК, взятые у родственников. Министр Пучков заявил, что оказание адресной помощи родным и близким погибших в крушении самолета будет жестко контролироваться.
Между тем продолжается расследование причин произошедшего. Ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета сделали предварительный анализ данных параметрического самописца. Согласно полученной информации, проблемы на борту начались после того, как датчики стали показывать разную скорость. По мнению специалистов МАК, это могло быть связано с обледенением приемников полного давления. У них свой обогрев, который пилоты должны были включить.
Виктор Саженин, заслуженный пилот России: «Приемники полного давления имеют собственный обогрев. Невключение этого обогрева приводит к образованию льда на приемниках полного давления, которое вытекает в разницу показаний у командира корабля и второго пилота. Противообледенительная обработка к этому никакого отношения не имеет».
На месте крушения поисковая операция сейчас продолжается. Ее зона увеличена до 50 гектаров. К этой минуте спасатели обнаружили более 2 тысяч обломков самолета. Все они доставлены в Жуковский, в летно-исследовательский институт, где идет выкладка фрагментов лайнера.
Пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился в минувшее воскресенье. Погиб 71 человек.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Между тем продолжается расследование причин произошедшего. Ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета сделали предварительный анализ данных параметрического самописца. Согласно полученной информации, проблемы на борту начались после того, как датчики стали показывать разную скорость. По мнению специалистов МАК, это могло быть связано с обледенением приемников полного давления. У них свой обогрев, который пилоты должны были включить.
Виктор Саженин, заслуженный пилот России: «Приемники полного давления имеют собственный обогрев. Невключение этого обогрева приводит к образованию льда на приемниках полного давления, которое вытекает в разницу показаний у командира корабля и второго пилота. Противообледенительная обработка к этому никакого отношения не имеет».
На месте крушения поисковая операция сейчас продолжается. Ее зона увеличена до 50 гектаров. К этой минуте спасатели обнаружили более 2 тысяч обломков самолета. Все они доставлены в Жуковский, в летно-исследовательский институт, где идет выкладка фрагментов лайнера.
Пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился в минувшее воскресенье. Погиб 71 человек.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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