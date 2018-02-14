Разведка США: Россия может «подорвать прозападную ориентацию Киева»

Нынешняя ситуация на Украине чревата внутренними потрясениями, которые могут привести к досрочным выборам.
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Такой вывод делает на страницах своего доклада директор Национальной разведки США Дэниел Коутс. Глава американской спецслужбы перечисляет факторы, которые могут привести к досрочным выборам. Это и недовольство жителей страны темпом реформ, и ухудшение уровня жизни, а также высокий уровень коррупции и политические противоречия в киевском руководстве.
Кроме того, по мнению Коутса, Россия якобы может воспользоваться внутренней нестабильностью на Украине, чтобы «подорвать прозападную ориентацию Киева». Вдобавок сложной ситуацией может воспользоваться и оппозиция — с целью «ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию накануне выборов».
Очередные президентские выборы на Украине должны состояться в 2019 году. Между тем сторонники оппозиционного деятеля Михаила Саакашвили добиваются импичмента Порошенко уже сейчас.
Отметим, что сегодня глава украинского правительства Владимир Гройсман признал, что страна не может прожить без финансовой поддержки из-за рубежа.
Кроме того, по мнению Коутса, Россия якобы может воспользоваться внутренней нестабильностью на Украине, чтобы «подорвать прозападную ориентацию Киева». Вдобавок сложной ситуацией может воспользоваться и оппозиция — с целью «ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию накануне выборов».
Очередные президентские выборы на Украине должны состояться в 2019 году. Между тем сторонники оппозиционного деятеля Михаила Саакашвили добиваются импичмента Порошенко уже сейчас.
Отметим, что сегодня глава украинского правительства Владимир Гройсман признал, что страна не может прожить без финансовой поддержки из-за рубежа.
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