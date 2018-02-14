Песков назвал «одержимостью» заявления о вмешательстве России в дела США

Заявления в США о вмешательстве России в их внутренние дела похожи на одержимость, считают в Кремле.
В Кремле сожалеет о том, что представители спецслужб США упорно отказываются слышать слова о невмешательстве Москвыво внутренние дела Вашингтона, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления директора ЦРУ Майка Помпео, директора АНБ Майка Роджерса и директора национальной разведки США Дэниэла Коутса. На слушаниях в комитете по разведке Сената им был задан вопрос, видели ли они попытки России повлиять на предстоящие в ноябре промежуточные выборы. Все трое ответили утвердительно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не вижу смысла это комментировать. Дело в том, что это, при всем уважении к авторам таких заявлений, похоже на одержимость. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Мы весьма негативно относимся, когда пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, и не делаем этого сами. Мы неоднократно об этом говорили и мы очень сожалеем, что наши слова упорно отказываются слышать в Соединенных Штатах Америки».
В США в ноябре 2018 года пройдут промежуточные выборы. Будет избран новый состав Палаты представителей Конгресса и треть Сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний. Отметим также, что с конца 2016 года, когда на выборах президента победил Дональд Трамп, в США не прекращаются разговоры о том, что на результат этих выборов якобы могла повлиять Россия.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не вижу смысла это комментировать. Дело в том, что это, при всем уважении к авторам таких заявлений, похоже на одержимость. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Мы весьма негативно относимся, когда пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, и не делаем этого сами. Мы неоднократно об этом говорили и мы очень сожалеем, что наши слова упорно отказываются слышать в Соединенных Штатах Америки».
В США в ноябре 2018 года пройдут промежуточные выборы. Будет избран новый состав Палаты представителей Конгресса и треть Сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний. Отметим также, что с конца 2016 года, когда на выборах президента победил Дональд Трамп, в США не прекращаются разговоры о том, что на результат этих выборов якобы могла повлиять Россия.
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