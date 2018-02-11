«Все сходят с ума»: американский сатирик высмеял фарс вокруг «русского досье» в США

Некий россиянин предложил американским спецслужбам выкупить похищенное у них секретное кибероружие и компромат на Трампа. Деньги взял — и растворился.
Торжеству президента США не было предела: русский продал «дурацкие секреты Трампа» Америке.
По информации газеты The New York Times, американцы думают, что это была операция российских спецслужб, чтобы всех поссорить в Вашингтоне.
Ренди Кредико, политический сатирик, радиоведущий: «Да мы всюду проталкиваем наше оружие, оно стоит за всем, оно — основа нашей политики и экономики. Меня пытались сделать крайним во всем этом русском досье, просто потому, что я съездил в Лондон три раза и брал интервью у Ассанжа. И меня прокурор Мюллер вызвал на допрос как главного связного между Ассанжем, Кремлем и советником трампа Роджером Стоуном. Якобы я провез секретные файлы на Хиллари — подарок русских Ассанжу. Но, послушайте, я комик, я веду на радио сатирическую передачу. Я стал первым, кто отказался прийти к Мюллеру. Я комик, но в фарсах не участвую. Пусть придумают что-то посмешнее, чем русская угроза».
У лидера британских националистов Найджела Фараджа ФБР тоже недавно искало связь и с украдеными файлами Хиллари Клинтон, и с пособничеством в «русском вмешательстве в Brexit».
Найджел Фарадж, депутат Европарламента от Великобритании: «Послушайте, вы не там ищете. Вы говорите: русские деньги, офшорные деньги, а вы не видите, что Сорос вложил в кампанию против Brexit 400 тысяч фунтов через свою организацию „Открытое общество“? Это не то самое вмешательство, которое вы ищете?»
Ренди Кредико, политический сатирик, радиоведущий: «Может, уже подумают все о нормальных делах и двинутся вперед? Все время повторяют: Россия, Россия, русские идут. Им самим не смешно? Именно поэтому я не пошел на допрос к Мюллеру. Пусть допрашивает Трампа, а я лучше сяду в тюрьму, буду оттуда наблюдать, как все сходят с ума».
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
По информации газеты The New York Times, американцы думают, что это была операция российских спецслужб, чтобы всех поссорить в Вашингтоне.
Ренди Кредико, политический сатирик, радиоведущий: «Да мы всюду проталкиваем наше оружие, оно стоит за всем, оно — основа нашей политики и экономики. Меня пытались сделать крайним во всем этом русском досье, просто потому, что я съездил в Лондон три раза и брал интервью у Ассанжа. И меня прокурор Мюллер вызвал на допрос как главного связного между Ассанжем, Кремлем и советником трампа Роджером Стоуном. Якобы я провез секретные файлы на Хиллари — подарок русских Ассанжу. Но, послушайте, я комик, я веду на радио сатирическую передачу. Я стал первым, кто отказался прийти к Мюллеру. Я комик, но в фарсах не участвую. Пусть придумают что-то посмешнее, чем русская угроза».
У лидера британских националистов Найджела Фараджа ФБР тоже недавно искало связь и с украдеными файлами Хиллари Клинтон, и с пособничеством в «русском вмешательстве в Brexit».
Найджел Фарадж, депутат Европарламента от Великобритании: «Послушайте, вы не там ищете. Вы говорите: русские деньги, офшорные деньги, а вы не видите, что Сорос вложил в кампанию против Brexit 400 тысяч фунтов через свою организацию „Открытое общество“? Это не то самое вмешательство, которое вы ищете?»
Ренди Кредико, политический сатирик, радиоведущий: «Может, уже подумают все о нормальных делах и двинутся вперед? Все время повторяют: Россия, Россия, русские идут. Им самим не смешно? Именно поэтому я не пошел на допрос к Мюллеру. Пусть допрашивает Трампа, а я лучше сяду в тюрьму, буду оттуда наблюдать, как все сходят с ума».
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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