Скончался супруг королевы Дании принц Хенрик

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался 13 февраля на
84-м году жизни. Об этом сообщила в среду пресс-служба королевского дворца.
Самочувствие принца Хенрика резко ухудшилось две недели назад, когда он находился на отдыхе в Египте. Его доставили в Данию и поместили в Королевскую больницу Копенгагена. Сообщалось, что причиной недомогания была легочная инфекция. Кроме того, у него обнаружили доброкачественную опухоль в легком.
Во вторник принц принял решение выписаться из больницы. Его доставили в резиденцию датской королевской семьи Фреденсборг, где он и скончался.
Из сообщения пресс-службы: «Его Королевское Высочество принц Хенрик умер во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 в замке Фреденсборг. Рядом с принцем находились Ее Величество королева и два сына».
Ранее сообщалось, что у принца Хенрика диагностировали слабоумие.
Во вторник принц принял решение выписаться из больницы. Его доставили в резиденцию датской королевской семьи Фреденсборг, где он и скончался.
Из сообщения пресс-службы: «Его Королевское Высочество принц Хенрик умер во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 в замке Фреденсборг. Рядом с принцем находились Ее Величество королева и два сына».
Ранее сообщалось, что у принца Хенрика диагностировали слабоумие.
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