У принца Дании диагностировали слабоумие

Врачи пришли к выводу, что муж королевы Дании принц Хенрик страдает старческой деменцией (приобретенное слабоумие).
Как сообщили в датском королевском дворце, слабоумие у принца Хенрика было диагностировано после продолжительного наблюдения и исследований.
Специалисты из Королевской больницы решили, что когнитивные нарушения у 83-летнего принца выражены сильнее, чем можно ожидать в его возрасте. Деменция может сказаться на эмоциональном состоянии Хенрика, а также его поведении и способности трезво рассуждать, отмечает ТАСС.
Принц Хенрик — муж королевы Дании Маргрете II. У королевской четы есть два сына. Отметим, что в августа 2017 года принц объявил, что не хочет, чтобы его хоронили рядом с супругой после их смерти. Этим он нарушил многовековые обычаи.
Специалисты из Королевской больницы решили, что когнитивные нарушения у 83-летнего принца выражены сильнее, чем можно ожидать в его возрасте. Деменция может сказаться на эмоциональном состоянии Хенрика, а также его поведении и способности трезво рассуждать, отмечает ТАСС.
Принц Хенрик — муж королевы Дании Маргрете II. У королевской четы есть два сына. Отметим, что в августа 2017 года принц объявил, что не хочет, чтобы его хоронили рядом с супругой после их смерти. Этим он нарушил многовековые обычаи.
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