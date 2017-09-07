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  • 07.09, 15:53

    У принца Дании диагностировали слабоумие

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    • Фото: Reuters © 2017, Scanpix Denmark
    У принца Дании диагностировали слабоумие

    У принца Дании диагностировали слабоумие

    У принца Дании диагностировали слабоумие
  • Фото: Reuters © 2017, Scanpix Denmark

    • Врачи пришли к выводу, что муж королевы Дании принц Хенрик страдает старческой деменцией (приобретенное слабоумие).

    Как сообщили в датском королевском дворце, слабоумие у принца Хенрика было диагностировано после продолжительного наблюдения и исследований.

    Специалисты из Королевской больницы решили, что когнитивные нарушения у 83-летнего принца выражены сильнее, чем можно ожидать в его возрасте. Деменция может сказаться на эмоциональном состоянии Хенрика, а также его поведении и способности трезво рассуждать, отмечает ТАСС.

    Принц Хенрик — муж королевы Дании Маргрете II. У королевской четы есть два сына. Отметим, что в августа 2017 года принц объявил, что не хочет, чтобы его хоронили рядом с супругой после их смерти. Этим он нарушил многовековые обычаи.

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