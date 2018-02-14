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    МОК по ошибке не выслал приглашения на Игры двум россиянам

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина
    МОК по ошибке не выслал приглашения на Игры двум россиянам

    МОК по ошибке не выслал приглашения на Игры двум россиянам

    МОК по ошибке не выслал приглашения на Игры двум россиянам
  • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина

    • Международный олимпийский комитет по ошибке не пригласил на Игры в южнокорейском Пхёнчхане двух атлетов из России. Речь идет о конькобежце Сергее Грязцове и бобслеисте Дмитрии Попове. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск к зимним Олимпийским играм.

    Рабочая группа МОК по проверке российских атлетов, претендовавших на получение приглашений в Пхёнчхан, получила список из 500 спортсменов. 391 россиянин — в том числе Грязцов и Попов — получили одобрение. Но, в результате ошибки, МОК уведомил Олимпийский комитет России только о 389 спортсменах, передает ТАСС.

    Ошибку обнаружили только во время заседания вынесенной панели CAS в Южной Корее во время рассмотрения апелляции 47 россиян на недопуск к соревнованиям. Спортивный арбитраж постановил, что Грязцов и Попов имели право выступать Олимпиаде в Пхёнчхане.
    Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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