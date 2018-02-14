МОК по ошибке не выслал приглашения на Игры двум россиянам

Международный олимпийский комитет по ошибке не пригласил на Игры в южнокорейском Пхёнчхане двух атлетов из России. Речь идет о конькобежце Сергее Грязцове и бобслеисте Дмитрии Попове. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск к зимним Олимпийским играм.
Рабочая группа МОК по проверке российских атлетов, претендовавших на получение приглашений в Пхёнчхан, получила список из 500 спортсменов. 391 россиянин — в том числе Грязцов и Попов — получили одобрение. Но, в результате ошибки, МОК уведомил Олимпийский комитет России только о 389 спортсменах, передает ТАСС.
Ошибку обнаружили только во время заседания вынесенной панели CAS в Южной Корее во время рассмотрения апелляции 47 россиян на недопуск к соревнованиям. Спортивный арбитраж постановил, что Грязцов и Попов имели право выступать Олимпиаде в Пхёнчхане.
Ошибку обнаружили только во время заседания вынесенной панели CAS в Южной Корее во время рассмотрения апелляции 47 россиян на недопуск к соревнованиям. Спортивный арбитраж постановил, что Грязцов и Попов имели право выступать Олимпиаде в Пхёнчхане.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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