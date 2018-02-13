На ступенях храма Христа Спасителя зажгли лампады в память о жертвах катастрофы Ан-148

Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения. Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

В Москве на ступенях храма Христа Спасителя был зажжен крест из 71-й лампады. Огонь в них будет поддерживаться три дня.В Орске, откуда было большинство пассажиров разбившегося самолета, до конца недели отменены все развлекательные мероприятия. Уже третий день подряд горожане несут игрушки, свечи и цветы к стихийным мемориалам в аэропорт и на Комсомольскую площадь.Почтили память жертв авиакатастрофы и в Саратове. Там возложили цветы к портретам погибших членов экипажа.