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    На ступенях храма Христа Спасителя зажгли лампады в память о жертвах катастрофы Ан-148. авиационные катастрофы и происшествия, Московская область, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа ступенях храма Христа Спасителя зажгли лампады в память о жертвах катастрофы Ан-148

    На ступенях храма Христа Спасителя зажгли лампады в память о жертвах катастрофы Ан-148

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    На ступенях храма Христа Спасителя зажгли лампады в память о жертвах катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

    На ступенях храма Христа Спасителя зажгли лампады в память о жертвах катастрофы Ан-148

    На ступенях храма Христа Спасителя зажгли лампады в память о жертвах катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

      В Москве, Саратове и Орске почтили память жертв катастрофы Ан-148. В результате крушения самолета в Раменском районе Подмосковья погиб 71 человек.

      В Москве на ступенях храма Христа Спасителя был зажжен крест из 71-й лампады. Огонь в них будет поддерживаться три дня.

      В Орске, откуда было большинство пассажиров разбившегося самолета, до конца недели отменены все развлекательные мероприятия. Уже третий день подряд горожане несут игрушки, свечи и цветы к стихийным мемориалам в аэропорт и на Комсомольскую площадь.

      Почтили память жертв авиакатастрофы и в Саратове. Там возложили цветы к портретам погибших членов экипажа.

      Список погибших



      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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