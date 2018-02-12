Петербургские чиновники лишились постов после гибели пенсионерки от упавшей наледи

После смерти петербурженки
из-за падения наледи в Василеостровском районе последовали кадровые перестановки.
Поста лишился заместитель главы администрации Александр Маслов. Кроме того, инцидент на улице Репина стоил должности руководителю районного жилищного агентства Сергею Алексееву.
Оба решения были приняты еще до завершения расследования уголовного дела. Оно было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Информацию подтвердили в администрации Василеостровского района.
Представители управляющей компании, обслуживающей дома на улице Репина, заявили, что в момент трагедии пенсионерка находилась на огороженной территории. Якобы она проигнорировала предупреждение и зашла на опасный участок, чтобы покормить бездомных котов.
Оба решения были приняты еще до завершения расследования уголовного дела. Оно было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Информацию подтвердили в администрации Василеостровского района.
Представители управляющей компании, обслуживающей дома на улице Репина, заявили, что в момент трагедии пенсионерка находилась на огороженной территории. Якобы она проигнорировала предупреждение и зашла на опасный участок, чтобы покормить бездомных котов.
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