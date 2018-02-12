Наталья Бестемьянова жестко ответила на заявление американки Вагнер о Загитовой

В олимпийском Пхёнчхане российские фигуристы сегодня завоевали серебро в командном турнире. Вторую медаль зимних Игр — есть еще бронза в
шорт-треке — наши фигуристы завоевали досрочно после того, как дебютантка Олимпиады 15-летняя Алина Загитова исполнила свою произвольную программу. Теперь всем им еще предстоит стартовать в личных состязаниях.
Соперники реагируют на выступления россиян по-разному. Алина Загитова исполнила ряд сложных элементов. В первой части ее программы прыжков нет, все они перенесены во вторую часть выступления. Но не все это оценили.
Американка Эшли Вагнер прокомментировала выступление россиянки у себя в Twitter. Ее недовольство было направлено на то, что россиянка использовала систему судейства, согласно которой спортсменам выгоднее ставить сложные элементы в конец выступления.
Эшли Вагнер: «Я уважаю соревновательный подход. Но это не программа. Она убивала время в начале проката, а во второй половине просто прыгала. Это не постановка. Я понимаю, что система судейства это допускает, но фигурное катание состоит не только из этого. Абсолютно согласна, что это стратегия, она работает с системой. Это не критика, она пользуется правилами в своих интересах. Я просто не могу наслаждаться таким выступлением как цельной программой. Мне не нравятся постановки пустые в самом начале и хаотично заполненные в конце».
Загитова не стала отвечать на этот выпад. Зато прославленная советская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в отношении Вагнер слов не выбирала.
Наталья Бестемьянова: «Вагнер, видимо, не читала правила фигурного или как-то не так их прочла. Она в первой части своей программы прыгает-падает, во второй крутит задницей, извините за выражение, а в третьей еле возит не будем говорить что. Поэтому она не вошла в сборную Америки. Поэтому ей ничего не остается в ее жизни, кроме как критиковать Загитову».
Американка Эшли Вагнер прокомментировала выступление россиянки у себя в Twitter. Ее недовольство было направлено на то, что россиянка использовала систему судейства, согласно которой спортсменам выгоднее ставить сложные элементы в конец выступления.
Эшли Вагнер: «Я уважаю соревновательный подход. Но это не программа. Она убивала время в начале проката, а во второй половине просто прыгала. Это не постановка. Я понимаю, что система судейства это допускает, но фигурное катание состоит не только из этого. Абсолютно согласна, что это стратегия, она работает с системой. Это не критика, она пользуется правилами в своих интересах. Я просто не могу наслаждаться таким выступлением как цельной программой. Мне не нравятся постановки пустые в самом начале и хаотично заполненные в конце».
Загитова не стала отвечать на этот выпад. Зато прославленная советская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в отношении Вагнер слов не выбирала.
Наталья Бестемьянова: «Вагнер, видимо, не читала правила фигурного или как-то не так их прочла. Она в первой части своей программы прыгает-падает, во второй крутит задницей, извините за выражение, а в третьей еле возит не будем говорить что. Поэтому она не вошла в сборную Америки. Поэтому ей ничего не остается в ее жизни, кроме как критиковать Загитову».
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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