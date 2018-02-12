Минобрнауки прокомментировало идею переноса зимних каникул в школе

Предложения по изменению графика учебного года ранее уже рассматривались. Однако педагогическое и родительское сообщества сочли их нецелесообразными. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.
Ранее вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что в правительстве изучают возможность переноса школьных каникул для популяризации активного отдыха на северокавказских курортах.
Комментируя слова Хлопонина, в Минобрнауки отметили, что ранее уже изучали вопрос о возможности установления скользящего графика начала учебного года по поручению президента.
Из сообщения пресс-службы Минобрнауки: «Изучив мнения всех субъектов Российской Федерации, а также родительского и педагогического сообщества, министерство пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года».
В ведомстве напомнили, что против введения скользящего графика тогда высказались более 89% педагогов, более 68% представителей родительского сообщества, а также большинство субъектов РФ.
Комментируя слова Хлопонина, в Минобрнауки отметили, что ранее уже изучали вопрос о возможности установления скользящего графика начала учебного года по поручению президента.
Из сообщения пресс-службы Минобрнауки: «Изучив мнения всех субъектов Российской Федерации, а также родительского и педагогического сообщества, министерство пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года».
В ведомстве напомнили, что против введения скользящего графика тогда высказались более 89% педагогов, более 68% представителей родительского сообщества, а также большинство субъектов РФ.
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