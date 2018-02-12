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    В правительстве задумались над переносом школьных каникул

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    В правительстве задумались над переносом школьных каникул

    В правительстве задумались над переносом школьных каникул

    В правительстве изучают возможность переноса школьных каникул для популяризации активного отдыха на северокавказских курортах. Об этом в интервью «Российской газете» заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

    Александр Хлопонин: «Мы будем предлагать различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе. Как происходит в Европе? Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы».

    По его словам, в Европе этот механизм гибкий: родители могут приезжать с детьми, что положительно сказывается на популяризации горнолыжного спорта.

    Александр Хлопонин: «У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега — значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно».

    Он добавил, что окончательного решения еще нет, но необходимо изучать передовой международный опыт.

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