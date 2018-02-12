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    Дворкович назвал размер выплат семьям жертв катастрофы Ан-148

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    Дворкович назвал размер выплат семьям жертв катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

    Дворкович назвал размер выплат семьям жертв катастрофы Ан-148

    Дворкович назвал размер выплат семьям жертв катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

      Каждой семье, потерявшей близких в катастрофе Ан-148, выплатят более чем по 3 миллиона рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева.

      Аркадий Дворкович: «Общие выплаты на данный момент каждой семье составят более 3 млн рублей. Кроме того, организована работа по составлению паспортов жизненной ситуации для каждой семьи с тем, чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние дети, различные ситуации, которые требуют дополнительных действий».

      Ранее министр транспорта Максим Соколов заявлял, что семьи жертв катастрофы получат по 2 миллиона рублей страховых выплат. О дополнительной финансовой помощи объявили и региональные власти.

      Поиск останков будет продолжаться неделю. Параллельно начался сбор генетического материала у родственников погибших для дальнейшего опознания.



      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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