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Суд начал рассматривать новый иск об имуществе Джигарханяна

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Суд начал рассматривать новый иск об имуществе Джигарханяна

Суд начал рассматривать новый иск об имуществе Джигарханяна

Суд начал рассматривать новый иск об имуществе Джигарханяна

    Скандальная история с разводом и разделом имущества народного артиста Армена Джигарханяна получила продолжение. В Дорогомиловском суде приступили к рассмотрению очередного иска.

    Истец на заседание не явился. В зале суда появились его адвокат, представитель ответчика и журналисты. Татьяна Григорьева произнесла скупой на эмоции монолог: ее клиент Армен Джигарханян просит расторгнуть сделку купли-продажи его доли в квартире в Староконюшенном переулке.

    Квартира в центре столицы Джигарханяну досталась от государства еще в советское время. Там он прожил более 30 лет. При этом собственницей квадратных метров по документам является и экс-супруга артиста Татьяна Власова. Понимая сложности, которые могут возникнуть с продажей такого объекта недвижимости, актер решил подыскать опытного риелтора. Такой на примете оказался у близкого друга Джигарханяна художника Никаса Сафронова — завсегдатай светских мероприятий, юрист по образованию и владелец крупной фирмы Юрий Растёгин.

    Сейчас Армен Джигарханян уверяет: денег за проданную долю он так и не увидел. Почему? Растёгин, как выяснилось, не стал даже искать покупателя, а лично приобрел долю Джигарханяна.

    Юрий Растёгин: «Армен Борисович не помнит о получении денег за проданную долю. Часть была переведена на его личный счет со счета моей фирмы, а часть денег, в том числе аванс до сделки, была передана наличными. На тот момент он был женат. У него была супруга (Виталина Цымбалюк-Романовская — ред.). Те деньги, которые мы перевели, были ею сняты с его счета».

    Сегодня юрист предположил, что в этом процессе будет достигнуто мировое соглашение. По всей видимости, переговоры еще идут. А вот в разбирательстве Джигарханяна со второй бывшей женой Виталиной Цимбалюк-Романовской, кажется, может появиться еще один эпизод.

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