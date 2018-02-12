Победители конкурса «Лидеры России» поделились эмоциями после награждения

В Сочи назвали имена «Лидеров России». Награждение финалистов всероссийского конкурса управленцев прошло в парке науки и искусств «Сириус». Волновались не только конкурсанты, но и их кураторы. А среди наставников — российские руководители высшего звена. В результате список победителей пришлось даже немного расширить.
На конкурс в Сочи они съехались из более чем 40 регионов России. У каждого участника за плечами солидный опыт руководства, в том числе и крупными предприятиями. Так что доказывать свою профессиональную состоятельность им вроде бы и незачем.
Среди управленцев и предпринимателей конкурс «Лидеры России» явно вызвал немалый интерес. Из 200 тысяч человек в финал прошли только 300. Выбрать победителей, похоже, было непросто. В итоге жюри пришлось немного подкорректировать регламент: список лидеров состоит не из 100, а из 103 фамилий.
Победитель конкурса: «Я уверен, что в дальнейшем мы продолжим работу и через пару лет, а, может быть, и раньше вы увидите действительно хорошие результаты как для нашей страны, так, возможно, и для всего мира».
Все конкурсные дни финала проходили в закрытом режиме. То ли участники обсуждали дела государственной важности, то ли организаторы боялись, что вездесущие журналисты помешают серьезной работе. Двери конкурсной площадки приоткрылись лишь однажды — в День наставника. Кураторы, среди которых были и Сергей Собянин, и Алексей Кудрин, и Герман Греф, выбирали себе группы, ставили перед ними трудноразрешимые административные задачи. К примеру, трудоустроить россиян, когда на смену людям придут роботы, или грамотно инвестировать бюджетные деньги. По-настоящему выдохнуть и дать волю эмоциям участники смогли лишь на объявлении имен победителей.
Подробности — в видеоматериале.
Среди управленцев и предпринимателей конкурс «Лидеры России» явно вызвал немалый интерес. Из 200 тысяч человек в финал прошли только 300. Выбрать победителей, похоже, было непросто. В итоге жюри пришлось немного подкорректировать регламент: список лидеров состоит не из 100, а из 103 фамилий.
Победитель конкурса: «Я уверен, что в дальнейшем мы продолжим работу и через пару лет, а, может быть, и раньше вы увидите действительно хорошие результаты как для нашей страны, так, возможно, и для всего мира».
Все конкурсные дни финала проходили в закрытом режиме. То ли участники обсуждали дела государственной важности, то ли организаторы боялись, что вездесущие журналисты помешают серьезной работе. Двери конкурсной площадки приоткрылись лишь однажды — в День наставника. Кураторы, среди которых были и Сергей Собянин, и Алексей Кудрин, и Герман Греф, выбирали себе группы, ставили перед ними трудноразрешимые административные задачи. К примеру, трудоустроить россиян, когда на смену людям придут роботы, или грамотно инвестировать бюджетные деньги. По-настоящему выдохнуть и дать волю эмоциям участники смогли лишь на объявлении имен победителей.
Подробности — в видеоматериале.
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