В Сочи наградили победителей конкурса «Лидеры России»

В Сочи прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Награды 103 победителям вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Победителями конкурса управленцев стали представители 29 городов из 24 регионов России. Все они смогут в течение года получать консультации лучших управленцев страны.
Сергей Кириенко: «У нас конкурс вообще не про должности и не про прием на работу… Из первой сотни мы будем часть ребят приглашать в программу высшей школы госуправления РАНХиГС, которая ведется по заказу администрации президента. Поэтому те, кто хочет продолжать свою карьеру и продвигаться на государственной службе, мы для них тоже предложим программы обучения».
Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2700 человек. Из этого числа были отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
Сергей Кириенко: «У нас конкурс вообще не про должности и не про прием на работу… Из первой сотни мы будем часть ребят приглашать в программу высшей школы госуправления РАНХиГС, которая ведется по заказу администрации президента. Поэтому те, кто хочет продолжать свою карьеру и продвигаться на государственной службе, мы для них тоже предложим программы обучения».
Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2700 человек. Из этого числа были отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
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