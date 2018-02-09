Участники конкурса «Лидеры России» решают управленческие задачи

В Сочи проходит третий день финала конкурса «Лидеры России». Сегодня участники разбились на малые группы, каждая из которых решает поставленные перед ней управленческие задачи.
Накануне для «Лидеров России» провели день наставника. Задания давали руководители органов власти и топ-менеджеры крупнейших компаний России.
Юрий Трутнев, вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе: «Практически в каждом направлении деятельности есть очень много задач. И очень важно, чтобы для их решения мы нашли сильных, энергичных, образованных людей. Собственно говоря, такие люди и присутствуют в финале конкурса „Лидеры России“».
В финал вышли 300 человек. Все они получат гранты на обучение в размере одного миллиона рублей, а 100 победителей смогут целый год консультироваться по развитию карьеры у одного из наставников.
Юрий Трутнев, вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе: «Практически в каждом направлении деятельности есть очень много задач. И очень важно, чтобы для их решения мы нашли сильных, энергичных, образованных людей. Собственно говоря, такие люди и присутствуют в финале конкурса „Лидеры России“».
В финал вышли 300 человек. Все они получат гранты на обучение в размере одного миллиона рублей, а 100 победителей смогут целый год консультироваться по развитию карьеры у одного из наставников.
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