Финалистов конкурса «Лидеры России» оценят 39 топ-менеджеров

Всего три дня остается до объявления результатов конкурса «Лидеры России». Сегодня там был День наставника. В этой роли выступали 39 топ-менеджеров . Они давали финалистам всевозможные задания, иногда неожиданные.

Наставники оценивали и результат, и процесс работы. Корреспондент НТВ Светлана Гордеева не только наблюдала, но и поинтересовалась, на что опытные управленцы обращают внимание, подбирая людей себе в команду.



Финальные испытания для лидеров России: конкурсанты разделились на команды, сидят за столами со своим наставниками, решают важные задачи уровня страны. И самое сложное здесь — не соблюдать жесткий тайминг и даже не убедить в эффективности своих идей партнеров по команде и наставников, а в конце, всего за три минуты, представить свою программу стороннему наблюдателю.



Это похоже на знаменитую программу о знатоках, только знатоки фонтанируют идеями более сдержанно. На столах — калькуляторы, маркеры, плакаты, но задачи далеки от арифметики. Всего за полчаса каждый участник должен набросать несколько жизнеспособных идей — чем, например, занять россиян, когда на смену людям придут роботы, или куда грамотно инвестировать бюджетные деньги. Далее — обсудить с партнерами. За всем этим внимательно следит наставник: как участники общаются между собой, какие методы убеждения используют, насколько оригинальны и актуальны их идеи. У Михаила Мишустина свой интерес: 24 финалиста уже попросились на работу в налоговую службу, так что надо присмотреться.



Михаил Мишустин, глава Федеральной налоговой службы: «Мы сейчас завершаем работу над чат-ботом, который будет помогать пользователям на нашем сайте получать консультации по налоговому администрированию, и, конечно, специалисты, которые будут не просто понимать, как это работает, а вести этот сервис дальше, нам интересны».



Формат конкурса главе ФНС показался интересным, и вот в налоговой службе теперь проходит подобный — «Сделай карьеру сам!», или, как его называет сам Михаил Мишустин, «Стань хорошим начальником». Из 500 сотрудников к финалу добрались несколько десятков.



Михаил Мишустин: «Условия аналогичные: нужно заполнить анкету, выполнить задания. Потом встретиться с наставниками — это пять моих заместителей, то есть нужно ехать в Центральную налоговую службу, что может быть не всегда может понравиться их прямым руководителям. Но это конкуренция, а это хорошо, что есть такая борьба».



Оценку финалистам конкурса «Лидеры России» будут ставить специальные наблюдатели. Но оценки участникам важны не так, как возможность поговорить лично с известными управленцами.



Михаил Хомич, зампред правительства Удмуртской Республики: «Наставничество — это очень важно. Например, я захочу к вам на НТВ, у меня есть два способа — долго учиться самому или просить вас стать мои наставником, чтобы раз в месяц консультировали меня. Вы же не откажетесь делиться опытом?»



Хороший управленец должен уметь работать не только головой. Поэтому к концу всех испытаний финалисты выяснят, кто из них лучше смастерит скворечник. Подробнее — в видеоматериале НТВ.