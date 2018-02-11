Российские хоккеистки проиграли Канаде стартовый матч Олимпиады

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Российские хоккеистки проиграли Канаде стартовый матч Олимпиады

Российские хоккеистки проиграли Канаде стартовый матч Олимпиады

Женская сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады в первом матче олимпийского турнира.

Первый период россиянки выстояли на ноль, однако в двух следующих пропустили пять безответных шайб — 0:5 (0:0, 0:3, 0:2).

Отличились в матче Ребекка Джонстон (22-я, 49-я минуты), Хейли Ирвин (25) и Мелоди Дауст (36, 51).

Незадолго до матча хоккеистка российской команды Анастасия Чистякова была экстренно госпитализирована.

В другой встрече группы А сборная США обыграла команду Финляндии со счетом 3:1. В следующем матче 13 февраля российские хоккеистки сыграют с американками.

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