Хоккеистка Чистякова госпитализирована перед матчем с Канадой на Олимпиаде

Хоккеистка российской олимпийской команды Анастасия Чистякова не сможет выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Спортсменка попала в больницу с подозрением на острый аппендицит. Сейчас Чистяковой помогают врачи.
В ФХР пожелали хоккеистке скорейшего выздоровления и возвращения на лед, а также сообщили, что ее место в заявке займет Екатерина Лихачёва.
Женский олимпийский турнир проходит с 10 по 22 февраля. Уже завтра россиянкам предстоит матч со сборной Канады. Также российская команда сыграет с США и Финляндией.
В ФХР пожелали хоккеистке скорейшего выздоровления и возвращения на лед, а также сообщили, что ее место в заявке займет Екатерина Лихачёва.
Женский олимпийский турнир проходит с 10 по 22 февраля. Уже завтра россиянкам предстоит матч со сборной Канады. Также российская команда сыграет с США и Финляндией.
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