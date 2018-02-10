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    Хоккеистка Чистякова госпитализирована перед матчем с Канадой на Олимпиаде

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Елена Руско
    Хоккеистка Чистякова госпитализирована перед матчем с Канадой на Олимпиаде

    Хоккеистка Чистякова госпитализирована перед матчем с Канадой на Олимпиаде

    Хоккеистка Чистякова госпитализирована перед матчем с Канадой на Олимпиаде
  • Фото: РИА Новости © 2018, Елена Руско

    • Хоккеистка российской олимпийской команды Анастасия Чистякова не сможет выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.

    Спортсменка попала в больницу с подозрением на острый аппендицит. Сейчас Чистяковой помогают врачи.

    В ФХР пожелали хоккеистке скорейшего выздоровления и возвращения на лед, а также сообщили, что ее место в заявке займет Екатерина Лихачёва.

    Женский олимпийский турнир проходит с 10 по 22 февраля. Уже завтра россиянкам предстоит матч со сборной Канады. Также российская команда сыграет с США и Финляндией.

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