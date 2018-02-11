Разбившимся Ан-148 управлял опытный пилот

Разбившимся в Подмосковье самолетом
Ан-148 управлял опытный пилот, сообщили в «Саратовских авиалиниях».
Как заявили РИА Новости в пресс-службе «Саратовских авиалиний», командиром воздушного судна был Валерий Иванович Губанов 1966 года рождения.
Из сообщения пресс-службы: «У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе самолета, а всего пять тысяч часов налета».
Там также отметили, что претензий к техническому состоянию Ан-148 не было. Самолет 2010 года выпуска был в авиапарке компании с 2016 года.
Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Домодедово — Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
По факту крушения самолета Ан-148 возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследовать его будет центральный аппарат СКР. Родственники и близкие погибших собираются в аэропорту Орска, с ними работают психологи.
Из сообщения пресс-службы: «У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе самолета, а всего пять тысяч часов налета».
Там также отметили, что претензий к техническому состоянию Ан-148 не было. Самолет 2010 года выпуска был в авиапарке компании с 2016 года.
Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Домодедово — Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
По факту крушения самолета Ан-148 возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследовать его будет центральный аппарат СКР. Родственники и близкие погибших собираются в аэропорту Орска, с ними работают психологи.
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