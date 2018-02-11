Разбившимся Ан-148 управлял опытный пилот

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  • Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Разбившимся <nobr>Ан-148</nobr> управлял опытный пилот

Разбившимся Ан-148 управлял опытный пилот

Разбившимся <nobr>Ан-148</nobr> управлял опытный пилот
  • Фото: Станислав Красильников / ТАСС

    • Разбившимся в Подмосковье самолетом Ан-148 управлял опытный пилот, сообщили в «Саратовских авиалиниях».

    Как заявили РИА Новости в пресс-службе «Саратовских авиалиний», командиром воздушного судна был Валерий Иванович Губанов 1966 года рождения.

    Из сообщения пресс-службы: «У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе самолета, а всего пять тысяч часов налета».

    Там также отметили, что претензий к техническому состоянию Ан-148 не было. Самолет 2010 года выпуска был в авиапарке компании с 2016 года.

    Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Домодедово — Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

    смотретьПассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    По факту крушения самолета Ан-148 возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследовать его будет центральный аппарат СКР. Родственники и близкие погибших собираются в аэропорту Орска, с ними работают психологи.

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