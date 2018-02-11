«Мы меняем правила игры»: Васильев рассказал НТВ о борьбе с коррупцией в Дагестане

На неделе в Дагестане арестовывали тех, кого подозревают в коррупции. Сначала отправили в отставку правительство, потом приехал Следственный комитет. Бывший премьер, два его зама, бывший министр образования, бывший главный архитектор Махачкалы — может оказаться, что это не полный список. Как рассказал глава Дагестана Владимир Васильев в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой, к работе некоторых чиновников у жителей республики есть серьезные претензии.
По словам Васильева, генеральный прокурор направил в Дагестан группу из 38 сотрудников прокуратуры. Они прибыли из других регионов и работают в республике уже месяц.
Владимир Васильев: «Работают эффективно. Люди к ним в очередь выстраиваются. Люди просили справедливости. По их личным вопросам, по которым они обращаются и не могут найти годами ответа. Сегодня, когда эти люди оценивают конкретную ситуацию, в том числе и своих коллег, кстати, и моих коллег. И там уже есть целый ряд представлений. Не хочу просто все перечислять, но есть серьезные претензии. Конечно, они будут учтены и станут решающими в карьере чиновников».
Существующую проблему Васильев назвал сложной, многослойной и системной. И выстраивалась вся эта ситуация в Дагестане долгие годы.
Владимир Васильев: «Много лет выстраивалась система, при которой так говорили в Дагестане: закон есть закон, а жизнь есть жизнь. И вот жизнь предполагала, что можно дать взятку и подключиться к газовой трубе или к электросети. А потом недоумевать: почему короткое замыкание, почему сгорел дом или деревня? Привыкли заплатить взятку в налоговой и не платить налоги. Мы сейчас просто меняем правила игры. То есть здесь уже нельзя договориться, нельзя откупиться, нужно выполнять установленные законом правила: переходить в правовое поле из тени».
Васильев отметил, что многие подобные проблемы в России были решены еще в 90-е, однако в Дагестане все задержалось по времени.
Владимир Васильев: «Еще недавно в Дагестане была очень сложная обстановка, ее удалось решить. Спасибо огромное всем и главное — жителям, народу Дагестана. Тогда бороться с коррупцией было просто нереально. Владимир Владимирович мне поручил начинать всерьез наводить порядок, защищать людей, создавать условия, в которых люди, живущие в Дагестане, почувствуют, что жизнь становится более комфортной и, что самое главное, справедливость из слов начинает превращаться в реальность».
В Дагестане будет выстроена система, в которую, как верблюд — в ушко иголки, не смогут войти коррупционеры и «теневики», заключил Васильев.
Владимир Васильев: «Работают эффективно. Люди к ним в очередь выстраиваются. Люди просили справедливости. По их личным вопросам, по которым они обращаются и не могут найти годами ответа. Сегодня, когда эти люди оценивают конкретную ситуацию, в том числе и своих коллег, кстати, и моих коллег. И там уже есть целый ряд представлений. Не хочу просто все перечислять, но есть серьезные претензии. Конечно, они будут учтены и станут решающими в карьере чиновников».
Существующую проблему Васильев назвал сложной, многослойной и системной. И выстраивалась вся эта ситуация в Дагестане долгие годы.
Владимир Васильев: «Много лет выстраивалась система, при которой так говорили в Дагестане: закон есть закон, а жизнь есть жизнь. И вот жизнь предполагала, что можно дать взятку и подключиться к газовой трубе или к электросети. А потом недоумевать: почему короткое замыкание, почему сгорел дом или деревня? Привыкли заплатить взятку в налоговой и не платить налоги. Мы сейчас просто меняем правила игры. То есть здесь уже нельзя договориться, нельзя откупиться, нужно выполнять установленные законом правила: переходить в правовое поле из тени».
Васильев отметил, что многие подобные проблемы в России были решены еще в 90-е, однако в Дагестане все задержалось по времени.
Владимир Васильев: «Еще недавно в Дагестане была очень сложная обстановка, ее удалось решить. Спасибо огромное всем и главное — жителям, народу Дагестана. Тогда бороться с коррупцией было просто нереально. Владимир Владимирович мне поручил начинать всерьез наводить порядок, защищать людей, создавать условия, в которых люди, живущие в Дагестане, почувствуют, что жизнь становится более комфортной и, что самое главное, справедливость из слов начинает превращаться в реальность».
В Дагестане будет выстроена система, в которую, как верблюд — в ушко иголки, не смогут войти коррупционеры и «теневики», заключил Васильев.
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