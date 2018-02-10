Цена понтов: кто и за сколько делает в России золотые пистолеты

Журналисты НТВ задались вопросом, легко ли получить золотой пистолет, как у бывшего главы правительства Дагестана, и выяснили, что такой предмет роскоши на самом деле доступен многим простым россиянам.
На кадрах оперативной съемки обыска у бывшего главы дагестанского правительства появляются роскошные особняки, звериные шкуры, резная мебель и наконец — золотой пистолет с инициалами владельца. Выяснилось, что у Абдусамада Гамидова таких пистолетов несколько.
Однако, как выяснила корреспондент НТВ Юлия Шатилова, подобные вещи — вовсе не эксклюзивная вещь и не показатель богатства. Есть мастера, которые по заказу могут покрыть любое оружие золотом. Технология проста: обработать металл спиртом, покрыть детали особым лаком, покрыть золотой краской. После такой подготовки на пистолет аккуратно слой за слоем кладут тонкие листочки золотой фольги. Чтобы металл прослужил как можно дольше, сверху его покрывают еще одним слоем лака. Мастер говорит, что покрытие продержится до 15 лет. И, конечно, из пистолета можно будет стрелять.
Сделать из обыкновенного пистолета золотой обойдется владельцу всего в 10 тысяч рублей. Так что золотой пистолет — понты настолько дешевые, что доступны не только региональным элитам, но даже пенсионерам. Однако, по словам мастера, намного чаще клиенты просят позолотить не оружие, а часы, телефоны и унитазы.
Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».
Однако, как выяснила корреспондент НТВ Юлия Шатилова, подобные вещи — вовсе не эксклюзивная вещь и не показатель богатства. Есть мастера, которые по заказу могут покрыть любое оружие золотом. Технология проста: обработать металл спиртом, покрыть детали особым лаком, покрыть золотой краской. После такой подготовки на пистолет аккуратно слой за слоем кладут тонкие листочки золотой фольги. Чтобы металл прослужил как можно дольше, сверху его покрывают еще одним слоем лака. Мастер говорит, что покрытие продержится до 15 лет. И, конечно, из пистолета можно будет стрелять.
Сделать из обыкновенного пистолета золотой обойдется владельцу всего в 10 тысяч рублей. Так что золотой пистолет — понты настолько дешевые, что доступны не только региональным элитам, но даже пенсионерам. Однако, по словам мастера, намного чаще клиенты просят позолотить не оружие, а часы, телефоны и унитазы.
Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».
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